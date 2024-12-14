TikTok, Ocak’ta App Store ve Play Store’dan kaldırılacak

TikTok, 19 Ocak'a kadar ABD'li bir şirkete satılmazsa, App Store ve Play Store'dan kaldırılacak.

ABD'li milletvekilleri, Google ve Apple'ı bu konuda uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki TikTok krizi devam ediyor. Casusluk da dahil olmak üzere çeşitli gerekçelerle suçlanan Çinli sosyal medya platformu, çok yakında Google ve Apple’ın mobil platformlarından kaldırılacağı söyleniyor.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre ABD’li milletvekilleri, TikTok’un Amerikalı bir şirkete satılmaması durumunda platformu Ocak 2025’te ilgili uygulama mağazalarından kaldırmaya hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. İşte detaylar…

19 Ocak’a kadar satış için süre verildi

Büyük bir dikkat çeken bu gelişme, büyük teknoloji şirketlerinin CEO’larına doğrudan rehberlik gönderen ABD Kongresi’ndeki Çin komitesi üyelerinden geldi. Beklenen sıradaki hamle, uygulamanın şu anki Çinli sahibi ByteDance tarafından satılmasını gerektiren, yakın zamanda onaylanan federal yasaya uygun bir şekilde hareket edecek.

Satışın tamamlanması için belirlenen son tarih 19 Ocak 2025 olarak belirtiliyor. Fakat yine de bu tarihin 90 gün daha uzatılması mümkün görünüyor. Satış işlemi gerçekleşmezse platformun Amerika Birleşik Devletleri pazarında tamamen yasaklanacağı vurgulanıyor.

Temsilciler arasında yer alan John Moolenaar ve Raja Krishnamoorthi da TikTok CEO’su Shou Zi Chew’e seslenerek şu anda 170 milyon Amerikalı kullanıcısı olan uygulamanın derhal satılmasını talep etti. Söz konusu yasa, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Başkan Joe Biden tarafından Nisan ayında imzalanarak yasalaştırılmıştı.

Amerikalı yetkililer, TikTok’un vatandaşlardan hassas veriler topladığını ve bunun Çin hükümeti tarafından potansiyel bir casusluk riski oluşturduğunu iddia ediyor. Yalnızca ABD’de değil, TikTok’un başka ülkelerde de benzer problemlerle karşı karşıya olduğu biliniyor.

TikTok’un uygulama mağazalarından kaldırılması, Çin hükümetiyle veri paylaşımı iddialarını sürekli olarak reddeden ByteDance’e ciddi bir darbe olacak gibi duruyor. Çinli şirket, operasyonlarının bağımsızlığı ve kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda ısrar ediyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği şimdilik büyük bir merak konusu.

TikTok’un da yakın zaman önce ABD yasağını engellemek için harekete geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz günlerde platform, federal mahkemede acil bir ihtiyati tedbir başvurusunda bulundu. Bu durum TikTok ve ABD kurumları arasındaki yasal süreci daha da uzatacak gibi görünüyor.