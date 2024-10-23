TFF’den Blogger’a erişim engeli: Tüm “blogspot.com” internet siteleri engellendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Google çatısı altında faaliyet gösteren ücretsiz blog hizmeti Blogger için erişim engeli getirdi. Bu engel kararı ile birlikte tüm blogspot.com alan adına sahip internet siteleri Türkiye’de engellendi.

Ülkemizde yakın zamanda çok sayıda büyük internet platformuna erişim engeli cezası uygulandı. Bu ay popüler sosyal medya platformu Discord engel cezasıyla karşılaşırken, geçen ay ise Instagram ve Roblox gibi platformlar bu ceza ile karşı karşıya gelmişti. Şimdi ise bunlar arasına Blogger da eklenmiş oldu.

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Blogger (Blogpsot.com) neden yasaklandı?

Blogger’a TFF tarafından getirilen erişim engeli yasağı, 2021 yılının sonlarında Resmi Gazete’de yayımlanan 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanu’na eklenen yeni maddeden kaynaklanıyor. Bu madde TFF Yönetim Kurulu’na bazı özel imtiyazlar tanıyor. Futbol maçı yayınlarının internet platformlarında korsan yayınlanmasının tespit edilmesi halinde TFF’nin söz konusu sitelere erişim engeli getirmesine olanak sağlanıyor.

İdari kurumların erişim engeli uygulaması, 25’ten fazla kurum ve kuruluşa tanınıyor. Bu bağlamda erişim engeli kararı alma ya da talep etme yetkisine sahip olan kurumlar şu şekilde sıralanıyor:

Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB)

Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Talih Oyunları Daire Başkanlığı

Türkiye Jokey Kulübü

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

Yüksek Seçim Kurulu

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamındaki tüm ‘yetkili kuruluşlar’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı sanayi ve teknoloji il müdürleri

Valilikler ve İçişleri Bakanlığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Türkiye Futbol Federasyonu

Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki ‘ilgililer’

Reklam Kurulu

Ticaret Bakanlığı

İcra müdürlükleri

Blogger erişim engeli kararı TFF’nin 22 Ekim 2024 tarihli ve 047-05 sayılı kararıyla uygulandı. Şimdilik resmi olarak açıklanmasa da bu karar, muhtemelen Blogspot internet sitelerinde yayınlanan korsan maç yayınları nedeniyle getirildi.

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Blogger erişim engeli kaldırılacak mı?

Blogger’a gelen erişim engeli kararı pek çok kişiyi şaşırttı. Platformdaki korsan maç yayınları sebebiyle getirildiği düşünülen bu karar, Blogspot’u kişisel blog açmak ya da okumak isteyen kullanıcıların tepkisini topladı. Bu karara ilişkin konuşan Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Güne dünyaca meşhur ve Google’a ait Blogger platformunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından erişime engellenmesi ve sansürlenmesiyle başlıyoruz.

Hakim onayı şartı aranmadan Türkiye Futbol Federasyonu’na verilen erişim engelleme yetkisinin ne kadar tehlikeli ve keyfi olduğunu daha önceden de dile getirmiştik. Yetkisinin olması kadar bu yetkinin keyfi kullanılması da sorunlu.

Türkiye Futbol Federasyonu kararları için mevzuatta hakim onayı şartı aranmamış, dolayısıyla kararlar da yayınlanmamakta ve süreç denetimden uzak, tamamen gizli bir şekilde ilerlemekte ve hak arama özgürlüğünü de kısıtlamaktadır.

Kağıt üstünde Federasyonun ‘korsan yayınlarla’ mücadelesi söz konusu olmakla birlikte, hiç bir kurum Anayasada karşılığı olmayan bir yetkiyle hareket edip, hakim/mahkeme onayı şartı aranmaksızın milyonlarca kullanıcısı olan Blogger gibi bir platformu ansızın sansürleyemez.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Blogger platformuna yönelik sansür uygulamasına derhal son vermesi gerekir. Aldığı keyfi kararın sonucu hukuka aykırı herhangi bir kullanımda bulunmayan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğünü kısıtlamak asla olamaz.

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GÜNCELLEME: BLOGGER İÇİN UYGULANAN ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI.