Discord kapandı mı? Discord için erişim engeli kararı!

Discord erişim engeli bir süredir ülke gündeminde önemli bir yer tutuyordu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, yaşanan skandal olaylar sonrası Discord’un kapatılması için çeşitli kampanyalar düzenledi. Bunun üzerine gözler bakanlıktan gelecek resmi açıklamaya çevrilmişti. Sonunda bakanlık beklenen açıklamayı yaptı ve platform ülkemizde engellendi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı son birkaç saattir “Discord kapatıldı mı?”, “Discord’a neden girilmiyor?”, “Discord’a erişim engeli mi geldi?” gibi soruları gündeme taşıdı. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturma tamamlandı ve konuyla ilgili net bir açıklama getirildi. İşte detaylar…

Discord erişim engeli cezasına çarptırıldı

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Discord için erişim engeli başlatıldı. Bakan Tunç tarafından gerçekleştirilen son açıklamaların ardından Discord Türkiye’de yasaklandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun “Site Bilgileri Sorgu Sayfası” kısmına “discord.com” adresini girdiğimizde platformun erişim engeli ile ilgili olarak şu karar ibaresi karşımıza çıkıyor: “discord.com, 09/10/2024 tarihli ve 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada internette suç teşkil eden içeriklerle alakalı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığı ifade edildi. Bakan Tunç’ın açıklaması şu şekilde oldu:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 8, 2024

“Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.”

Discord neden kapatıldı?

Son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündemde önemli ölçüde yer bulan Discord uygulaması tartışmaların odak noktası haline geldi.

Özellikle de sosyal medyada Discord üzerinden bir kız çocuğuna yönelik tehdit, şantaj, zorbalık ve cinsel istismar iddiaları platformu hedef noktası haline getirdi. Fakat bu videonun dezenformasyon amacıyla yayınlandığı ve bunun sonucunda 18 yaşındaki T.D.’nin gözaltına alındığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir kız çocuğunun Discord platformundan tehdit edildiğine dair ortaya çıkan videonun Siber Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini ve bu videonun kurgu olduğunu ifade etti. Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şöyle oldu:

Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 6, 2024

“Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir. E.N.B. adlı çocuğun “tehdit ve şantaja maruz kaldığı” sözde görüntüleri, “Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon” yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!”

“Gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu hafta sonu İçişleri, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanları ile toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirerek “Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok” açıklamasıyla karşımıza çıktı.