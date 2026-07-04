R10.net’e mahkeme kararıyla erişim engeli geldi: İlk açıklama yapıldı

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Webmaster platformu R10.net, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime engellendi.

Erişim engeli kararının resmi sebebi henüz açıklanmadı.

Kararın ardından forum sitesi yönetimi tarafından bir açıklama paylaşıldı.

Yöneticiler, sürecin şeffaf yürütüleceğini ve hatanın düzeltilmesi için yasal adımların hızla atıldığını duyurdu.

Popüler webmaster forumu R10.net, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin aldığı karar neticesinde erişim engeline çarptırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sorgulama ekranında yer alan verilere göre 2 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/3780 D.İş sayılı yaptırım uygulanarak platforma artık Türkiye’den ulaşılamıyor.

Ülkemizde yer alan webmasterların yoğun ilgi gösterdiği forum sitesinin erişim engeli sebebi şimdilik ne yazık ki bilinmiyor. Bu konuda resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. R10 ekibi ise konuyla alakalı girişimlerde bulunduklarını ifade eden bir açıklamayla karşımıza çıktı.

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R10.net ikinci kez erişime kapatıldı

R10’a yönelik erişim engeli kararı ilk olarak EngelliWeb platformu tarafından duyuruldu. Bununla birlikte internet sitesinin daha önce de Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 11 Aralık 2023 tarihli ve 2023/8095 sayılı kararıyla erişime engellendiği hatırlatıldı.

Şu anda ne yazık ki “R10.net neden kapatıldı?” sorusunun kesin bir yanıtı bulunmuyor. Konuyla alakalı çok yakında resmi makamlardan bir açıklama gelmesi bekleniyor.

R10’dan resmi açıklama geldi

Erişim engeli kararının ardından R10.net ekibi tarafından sosyal medya üzerinden açıklama geldi. Yapılan bilgilendirme duyurusunda, resmi gerekçenin şimdilik kendilerine tebliğ edilmediği ifade edildi:

“Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) sorgulama ekranında yer alan bilgilere göre; http://r10.net alan adımız hakkında, Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 02.07.2026 tarihli ve 2026/3780 D. İş sayılı kararı doğrultusunda erişim engeli uygulandığı görülmektedir. Söz konusu kararın gerekçesi henüz tarafımıza resmi olarak tebliğ edilmemiştir. Geçmişte de benzer örneklerini yaşadığımız üzere, mevcut durumun bir bilgi eksikliği veya süreçsel hata sonucunda sehven uygulanmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Kararın içeriğini ve yasal dayanağını netleştirmek adına gerekli resmi başvurularımızı hızlıca tamamlamış bulunuyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz.Kararın gerekçesi tarafımıza ulaşır ulaşmaz, yasal haklarımızı korumak adına gerekli hukuki itiraz ve başvuru süreçlerini vakit kaybetmeden başlatacağız. Bildiğiniz üzere http://R10.net, 5651 sayılı Kanun kapsamında “yer sağlayıcı” sıfatıyla ve yasalara tam uyumlu şekilde faaliyet göstermektedir. Bu hukuki statümüz ve geçmiş tecrübelerimiz dikkate alındığında, mevcut erişim engelinin yasal girişimlerimiz neticesinde en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz. Süreci tamamen şeffaf bir şekilde yönetiyor; resmi makamlardan tarafımıza iletilen her yeni gelişmeyi gecikmeksizin sizlerle paylaşacağımızı belirtmek istiyoruz. Göstermiş olduğunuz anlayış, sağduyu ve destek için teşekkür ederiz.”