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    R10.net’e getirilen erişim engeli kaldırıldı

    Popüler webmaster forumu R10.net'e getirilen erişim engeli, mahkeme tarafından resmi olarak kaldırıldı.
    R10.net erişim engeli
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    • Popüler webmaster platformu R10.net hakkında Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından uygulanan erişim engeli mahkeme kararıyla son buldu.
    • Platform, ilgili kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletildiğini açıkladı.
    • Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi internet servis sağlayıcılarının teknik sistemlerini güncellemesinin ardından platforma erişim Türkiye genelinde tamamen normale dönecek.

    Popüler webmaster forum sitesi R10.net için getirilen erişim engeli kısıtlaması kaldırıldı. Kısa süreliğine Türkiye’de erişime engellenen platform, yaşanan krizin ardından yeniden yayın hayatına dönüyor.

    Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 02/07/2026 tarihli kararıyla getirilen engelleme kararı mahkeme tarafından geri çekildi. Bunun üzerine R10 yönetimi sosyal medya üzerinden resmi bir açıklamada bulunarak kullanıcı topluluğuna sevinçli haberi verdi.

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    R10.net resmi açıklamada bulundu

    R10’dan gelen bilgilendirme açıklaması, söz konusu yasal engelin resmi olarak kaldırıldığını gösteriyor. Bununla birlikte ilgili mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na hızlı bir şekilde iletildiği belirtiliyor.

    R10.net yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre yasal prosedürlerin tamamlanmasından sonra gözler artık internet servis sağlayıcılarına çevrildi. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer sağlayıcıların teknik altyapılarında gerekli güncellemeleri kısa süre içinde yapması bekleniyor.

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    Bu güncellemelerinin tamamlanması ile birlikte R10’a erişim sorunu çok kısa bir süre içinde Türkiye çapında tamamen eski haline dönecek. Platformdan gelen resmi açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

    “Platformumuza yönelik uygulanan erişim engeli mahkeme tarafından resmi olarak kaldırılmıştır.

    İlgili mahkeme kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilmiş durumdadır. Şu anda kararın internet servis sağlayıcılarına (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone vb.) yansıması ve teknik sistemlerin güncellenmesi beklenmektedir. Çok kısa bir süre içinde platformumuza erişim Türkiye genelinde tamamen normale dönecektir.

    Bu süreçte destek olan herkese minnettarız.”

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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