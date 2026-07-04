R10.net’e getirilen erişim engeli kaldırıldı

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Popüler webmaster platformu R10.net hakkında Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından uygulanan erişim engeli mahkeme kararıyla son buldu.

Platform, ilgili kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletildiğini açıkladı.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi internet servis sağlayıcılarının teknik sistemlerini güncellemesinin ardından platforma erişim Türkiye genelinde tamamen normale dönecek.

Popüler webmaster forum sitesi R10.net için getirilen erişim engeli kısıtlaması kaldırıldı. Kısa süreliğine Türkiye’de erişime engellenen platform, yaşanan krizin ardından yeniden yayın hayatına dönüyor.

Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 02/07/2026 tarihli kararıyla getirilen engelleme kararı mahkeme tarafından geri çekildi. Bunun üzerine R10 yönetimi sosyal medya üzerinden resmi bir açıklamada bulunarak kullanıcı topluluğuna sevinçli haberi verdi.

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R10.net resmi açıklamada bulundu

R10’dan gelen bilgilendirme açıklaması, söz konusu yasal engelin resmi olarak kaldırıldığını gösteriyor. Bununla birlikte ilgili mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na hızlı bir şekilde iletildiği belirtiliyor.

R10.net yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre yasal prosedürlerin tamamlanmasından sonra gözler artık internet servis sağlayıcılarına çevrildi. Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer sağlayıcıların teknik altyapılarında gerekli güncellemeleri kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Bu güncellemelerinin tamamlanması ile birlikte R10’a erişim sorunu çok kısa bir süre içinde Türkiye çapında tamamen eski haline dönecek. Platformdan gelen resmi açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

“Platformumuza yönelik uygulanan erişim engeli mahkeme tarafından resmi olarak kaldırılmıştır. İlgili mahkeme kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) iletilmiş durumdadır. Şu anda kararın internet servis sağlayıcılarına (Türk Telekom, Turkcell, Vodafone vb.) yansıması ve teknik sistemlerin güncellenmesi beklenmektedir. Çok kısa bir süre içinde platformumuza erişim Türkiye genelinde tamamen normale dönecektir. Bu süreçte destek olan herkese minnettarız.”