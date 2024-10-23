Sosyal medyada bant daraltma: İnternet neden yavaş? Instagram, X, Facebook, YouTube çöktü mü?

Sosyal medya paltformlara bant daraltma önlemi getirildi. Son birkaç saattir YouTube, Instagram, X (Twitter), Telegram, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya uygulamaları yavaşlama problemi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yaşanan bu dikkat çekici yavaşlama durumu “YouTube, Facebook, X ve Instagram çöktü mü?” sorusunu akıllara getiriyor. Söz konusu platformların neredeyse kullanılamayacak ölçüde yavaşlamış olmasının nedeni ve bu problemin ne zaman düzeltileceği merak ediliyor. İşte konuyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

İnternette neden bant daraltma uygulanıyor?

Bugün Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi’ne yönelik terör saldırısının hemen ardından RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından yayın yasağı uygulandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Terör olayları durumunda medyanın sorumluluğu bellidir. Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir. Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir. Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır.”

Yaşanan terör saldırısı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bant daraltma önlemi aldığı öne sürülüyor. Aynı anda pek çok sosyal ağın yavaşlama sorunu ile karşımıza çıkması, bunun söz konusu saldırıyla ilgili olarak dezenformasyonun azaltılması amacıyla uygulandığı tahmin ediliyor.

Instagram, X, Facebook, YouTube ne zaman düzelecek?

Sosyal medya platformları bugün saat 17:50 itibariyle yavaşlamaya başladı. Instagram, X, Facebook ve YouTube gibi platformlara erişmek isteyen kullanıcılar, bu mecraların çok ağır çalıştığına ve bağlantı sürelerinin uzadığına şahit oldu.

DownDetector verileri de bu platformlara karşı bant daraltma önlemi alındığına işaret ediyor. Kullanıcılar bu uygulamalarda belirli sorunlarla karşılaştıklarına ilişkin geri bildirimlerde bulunmaya devam ediyor.

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