Performans canavarı Xiaomi 15T ve 15T Pro’nun tasarımı ortaya çıktı

Xiaomi 15T ve 15T Pro'nun Ağustos sonu ya da Eylül ayı başında tanıtılması bekleniyor.

Merakla beklenen cihazların internete sızdırılan kılıfları, şık tasarımlarına dair önemli ipuçları ortaya koyuyor.

Yeni Xiaomi 15T serisi akıllı telefon ailesi için beklentiler yüksek durumda. Yakın zaman önce cihazların bazı teknik özellikleri, renkleri ve fiyatları ile ilgili merak edilen ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yeni bir sızıntı, modellerin tasarımı hakkında bizlere önemli ipuçları veriyor.

Düzenleyici kurumdan alınan bir sertifika, heyecan uyandıran lansmanın yakın olabileceğini gösteriyor. Henüz piyasaya sürülmemiş Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro’nun muhtemel kılıflarının tasarımı, tüketicilere cihazdan neler bekleyebileceklerine dair ciddi fikirler sağlıyor.

Xiaomi 15T serisinden neler bekleniyor?

İlk bakışta aynı görünseler de kılıflar ilginç detaylar ortaya koyuyor. Serideki Pro modelinin arka, ön ve yan paneller arasında daha yuvarlak bir birleşime sahip bir tasarıma sahip olması beklenirken, Xiaomi 15T’nin daha düz köşelere sahip olduğu görülüyor.

Ayrıca kılıfların üst kısmı ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. Görünüşe göre serideki yalnızca en temel modelde P2 kulaklık girişi bulunacak. Dolayısıyla Xiaomi 15T Pro satın alanlar, cihazda bir miktar gizlilikle içerik dinlemek için kablosuz kulaklıklara güvenmek zorunda kalabilecek.

Fakat cihazın öne çıkan özellikler bunlarla sınırlı değil. Kameralar her iki akıllı telefonun da üst arka panelin solunda hizalanmış, dikdörtgen şeklinde, çıkıntılı bir modüle sahip olacak. Bu modül, önceki nesil Xiaomi 14T ve Xiaomi 14T Pro’da gördüğümüzden biraz daha yuvarlak köşelere sahip.

Aynı zamanda Pro modelinin modülündeki ek çentik bize başka bir ipucu veriyor. Doğrudan selefinin aksine Xiaomi 15T Pro dört arka kameraya sahip olabilir. Kasadaki çentik, ana modülün dışında bulunan ve ek bir lens için yer açan bir LED flaşın varlığını gösteriyor olabilir.

Bu alandaki teknik özelliklere gelince, sızıntılar Xiaomi 15T Pro’nun arka tarafında 50 MP + 13 MP + 50 MP’lik bir kurulum olabileceğini gösteriyor. Xiaomi 15T’de ise benzer çözünürlüğe sahip bir arka kurulum ve 32 megapiksel ön kamera söylentileri mevcut.

Xiaomi 15T Pro’nun Dimensity 9400+ yonga setine, 12 GB RAM’e ve 5.500 mAh bataryaya sahip olacağı ifade ediliyor. Xiaomi 15T’de ise daha gelişmiş modelle aynı batarya ve RAM kapasitesine sahip Dimensity 8400 Ultra yonga seti tercih edilecek.

Ne zaman piyasaya çıkacak?

Xiaomi’nin yeni telefonları aşağıdaki kayıt numaraları ile GSMA veritabanında ortaya çıktı:

Xiaomi 15T: 25069PTEBG (Küresel)

Xiaomi 15T Pro: 2506BPN68R, 2506BPN68

Bu da lansman tarihinin yakın olduğunu bizlere gösteriyor. Merakla beklenen cihazların Ağustos sonu ya da Eylül ayı başlarında duyurulabileceği vurgulanıyor. Henüz resmi bir onay olmasa dahi her iki cihazın da küresel olarak duyurulması bekleniyor.

Çinli şirket ayrıca amiral gemisi Xiaomi 16 serisinin kameralarında devrimsel iyileştirmeler yapmaya hazırlanıyor.