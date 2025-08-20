Google Pixel 10 Pro Fold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Google, yeni katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold'u tanıttı.

Cihazın başlıca yenilikleri arasında Tensor G5 çipi, geliştirilmiş kamera sistemi ve bataryası yer alıyor.

Pixel 10 Pro Fold 1799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

ABD’li teknoloji devi Google, “Made by Google 2025” etkinliğini uzun bir bekleyişin ardından gerçekleştirdi. Yeni nesil Pixel 10 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte kitap formunda katlanabilir yapıya sahip Google Pixel 10 Pro Fold cihazını tanıttı.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Pixel 9 Pro Fold modelinin halefi olarak karşımıza çıkarılan Pixel 10 Pro Fold, yenilenen menteşe sistemi, kamera tarafında yapılan iyileştirmeleri ve Google’ın tasarladığı Tensor G5 işlemcisi gibi özellikleriyle öne çıkarken, yapay zeka desteğini de kullanıcılarına varsayılan olarak sunuyor.

Google Pixel 10 Pro Fold özellikleri neler sunuyor?

İlk bakışta geçen yılki modelle aynı gibi görünse de, Pixel 10 Pro Fold’daki ince detaylar fark yaratıyor. “Android Central” kaynağına göre, yeni menteşe sistemi, telefonun tamamen IP68 suya ve toza dayanıklı olmasını sağlarken, aynı zamanda gözle görülür şekilde daha ince bir yapıya kavuşmuş.

Cihazın çerçeveye neredeyse sıfır şekilde oturan yeni kenar yapısı da estetik açıdan büyük bir gelişim sunuyor. Ayrıca Jade ve Moonstone gibi renk seçeneklerine uygulanan yeni parlak kaplama, telefonun çok daha canlı ve dikkat çekici görünmesini sağlıyor.

Tüm bu yenilikler ise küçük bir kalınlık artışını da beraberinde getirmiş durumda. Katlanmış haldeyken sadece 0.3mm, açıkken ise 0.1mm daha kalın olan Pixel 10 Pro Fold, rakipleri Honor Magic V5 ve Samsung Galaxy Z Fold 7’ye göre bir miktar daha kalın kalıyor.

Pixel 10 serisinin diğer modellerinden farklı olarak fiziksel bir SIM yuvasına sahip olan Pixel 10 Pro Fold, her iki ekranında da daha güçlü cam ve 3000 nit’e kadar ulaşan zirve parlaklığıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Dış ekran LTPS teknolojisiyle 60-120Hz yenileme hızını desteklerken, iç ekranda kullanılan LTPO teknolojisi 1-120Hz tam aralığı sunuyor.

Öte tarafta, telefon ana Pixel 10 serisiyle ortak birçok yeni özelliği bünyesinde barındırıyor. Dahili manyetik bağlantı sayesinde kılıf kullanmadan 15W Qi2 şarj imkanı sunan yeni Pixelsnap sistemi bunlardan sadece biri. Ayrıca Pixel 9 Pro Fold’a göre yaklaşık 400 mAh daha büyük olan bataryası sayesinde tek şarjla birkaç saat daha fazla kullanım süresi sunması bekleniyor.

Google Store’da yer alan teknik detaylara göre, telefon yalnızca 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor.

Google, bu yıl 48 Megapiksel ana arka kamerasını yükselterek ve 100x Pro Level Zoom özelliğini ekleyerek fotoğrafçılık konusunda çıtayı bir kez daha yükseltmiş.

Google Pixel 10 Pro Fold fiyatı

Google, Pixel 10 Pro Fold modeli için ön sipariş sürecini başlattı. 256 GB’lık modeli için 1,799 dolar fiyat biçilirken, 512 GB’lık modele sahip olmanın bedeli 1,919 dolar, 1 TB’lık versiyon ise 2 bin 149 dolara Google’ın online mağazasında listelendi.

Google Pixel 10 Pro Fold teknik özellikleri