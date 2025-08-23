YouTube video indirme özelliğini ücretsiz yaptı

YouTube Premium'a özel video indirme özelliği, düşük çözünürlük seçenekleriyle ücretsiz kullanıcılara açıldı.

Kullanıcılar artık videoları 144P ve 360P kalitesinde internetsiz izlemek için indirebiliyor.

Yeni özellik resmen duyurulmasa da bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edildi.

Herkesin bildiği gibi YouTube Premium, reklamsız içerik ve arka planda oynatma gibi ekstra özelliklerle daha rahat bir YouTube deneyimini sunuyor. Bu özelliklerden en cazip olanlarından biri ise, internet bağlantısı olmayan durumlarda bile içerikleri izlemeyi sağlayan “video indirme” seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdi ise YouTube, video indirme özelliğini ücretsiz kullanıcıların da hizmetine sunma aldı. Söz konusu gelişme, sosyal paylaşım sitesi Reddit’teki kullanıcılar tarafından fark edildi.

Full HD kalitede indirme özelliği mevcut değil

Bazı YouTube kullanıcılarının ücretsiz olarak video indirme butonuyla karşılaştığı ortaya çıktı. Normalde bu butona basıldığında, kullanıcıyı Premium’a abone olabileceği bir sayfa karşılarken, artık videoyu direkt olarak telefona çevrim dışı izleme için kaydetme seçeneği sunuluyor.

Ancak üzücü haber şu ki, videoları 1080P ya da 2K/4K gibi yüksek çözünürlüklerde indirmek maalesef mümkün değil. Gördüğünüz indirme kaliteleri sadece 144P (çoğu kişinin, mecaz olarak ‘patates kalitesi’ şeklinde adlandırdığı) ve 360P olarak karşımıza çıkıyor.

YouTube, video indirme seçeneğini şu ana kadar Premium’a özel tutuyorken neden sessiz sedasız ücretsiz yaptığını açıklamasa da, bunun “zekice yapılmış bir pazarlama taktiği” olduğu düşünülüyor. Uygulama size ücretsiz olarak çok düşük çözünürlükte video indirme fırsatı verirken, hemen bu seçeneklerin altında 720P ve 1080P gibi yüksek kaliteler için Premium’a geçmenizi öneriyor.

Yani YouTube, Premium’un en sevilen özelliklerinden birini “tadımlık” olarak sunarak, kullanıcıları aboneliğe teşvik etmeye çalışıyor.

YouTube Premium neler sunuyor?

Temel olarak YouTube deneyimini bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmış bir abonelik hizmeti olarak ortaya çıkan YouTube Premium’u her ay 79,99 TL ödemeye değer kılan ve normal bir hesaptan ayıran özellikleri şu şekilde:

Reklamsız izleme: Platformdaki tüm videolarda çıkan açılış, orta ve kapanış reklamları tamamen kaldırılır. Arka planda oynatma: YouTube uygulamasını kapattığınızda veya telefonunuzun ekranını kilitlediğinizde bile, videonun sesi oynamaya devam eder. Videoyu yüksek kalitede indirme: Aboneler, videoları istedikleri kalitede (144P’den 1080P ve hatta 4K’ya kadar) indirerek internet bağlantısının olmadığı anlarda izleyebilirler. YouTube Music Premium’a erişim: YouTube Premium üyeliğinizle birlikte, otomatik olarak Spotify benzeri YouTube Music Premium aboneliği de elde edersiniz.

YouTube Premium hizmetinin abonelik ücretleri ise şu şekilde listeleniyor:

Bireysel (aylık): 79,99 TL

Bireysel (yıllık): 799,99 TL

Aile (aylık): 159,99 TL

Öğrenci (aylık): 52,99 TL (ilk 3 ay ücretsiz)

YouTube’dan video nasıl indirilir?

YouTube platformundaki bir videoyu indirmek için ilk adım olarak, videonun altında bulunan “İndir” butonuna dokunmanız yeterli oluyor. İndirme kalitesini seçtikten sonra içerik, internet hızınıza bağlı olarak değişen bir sürede cihazınıza kaydediliyor. Ancak indirilen videoların sadece YouTube uygulaması içinde izlenebildiğini unutmamak gerekiyor.