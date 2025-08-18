Samsung Galaxy S25 FE Avrupa fiyatları ortaya çıktı

Fan Edition ailesinin yeni üyesi Galaxy S25 FE'nin Avrupa fiyatları belli oldu.

Bütçe dostu cihazın 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanıyla geleceği söyleniyor.

Söylentilere göre cihaz Avrupa pazarında 749 Euro başlangıç fiyatıyla listelenecek.

Bütçe dostu Samsung Galaxy S25 FE modelinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı. Merakla beklenen cihaz, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyim sunarak tüketicilerin karşısına çıkacak.

Galaxy S24 FE’nin halefi olarak gelecek Galaxy S25 FE’nin çıkış tarihi ile ilgili belirsizlik hala daha devam ederken, ortaya çıkan son raporlar ile birlikte tüketicilerin merak ettiği bazı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Bir perakende satış platformu, ürünü erkenden listelemesiyle birlikte akıllardaki o soru işaretleri ortadan kalkmış oldu.

Galaxy S25 FE’nin fiyatı belli oldu

SamAndroid’in haberine göre Samsung’un toplamda üç depolama seçeneği sunması bekleniyor. İddialara göre bu seçenekler şunlar olacak:

8 GB + 128 GB: 679 Euro (yaklaşık 32 bin TL)

8 GB + 256 GB: 739 Euro (yaklaşık 35 bin TL)

8 GB + 512 GB: 799 Euro (yaklaşık 38 bin TL)

Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 FE modelinin Avrupa fiyatları standart Galaxy S25 serisinden daha uygun olacak.

Teknik özelliklerine baktığımızda akıllı telefonun 120 Hz’e kadar yenileme hızına sahip 6,7 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla satışa sunulması bekleniyor. İşlemci olarak Exynos 2400 kullanan cihazda 50 MP ana arka kamera, 12 MP ön kamera ve One UI 8.0 arayüzüne sahip Android 16 işletim sistemi yer alıyor.

Samsung Galaxy S25 FE muhtemel teknik özellikleri

Fiyat-performans deneyimine odaklanacak Samsung Galaxy S25 FE’nin teknik özellikleri ise iddialara göre şu şekilde olacak:

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

İşlemci: Samsung Exynos 2400

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3x optik zoom, OIS)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C bağlantısı

Batarya kapasitesi: 45W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı One UI 8.0 kullanıcı arayüzü

Boyutlar: 161,4 x 76,6 x 7,4 mm

Son olarak yakın zaman önce Galaxy S25 FE’nin resmi tanıtım görselleri de internete sızdırıldı.