Android 16 QPR2 Beta 1 yayınlandı: İşte yenilikler

Google, Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesini yayınladı.

Yeni güncelleme karanlık modda değişiklikler ve güvenlik iyileştirmeleri gibi çeşitli yenilikler sunuyor.

“Made by Google” etkinliğinde markanın yeni amiral gemisi telefon ailesi piyasaya duyuruldu. Pixel 10, Pixel 10 Pro/Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerini duyuran Google, aynı zamanda Android 16 QPR2 Beta 1 güncellemesini de kullanıcılarla buluşturdu.

Kullanıcılara sunulan yeni güncelleme karanlık modda değişiklikler, güvenlik iyileştirmeleri ve daha birçok ilgi çekici ayrıntıyı beraberinde getiriyor.

Android 16 yayın takvimi

Android 16 QPR2 güncellemesinin kararlı sürümünün yıl sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor. Buradaki “QPR2” sürümü ise işletim sisteminin ikinci çeyrek sürümünün kullanıcılarla buluştuğu anlamına geliyor.

Eylül ayında nihai sürümünün yayınlanması beklenen QPR1’in aksine yeni yayınlanan sürüm biraz daha küçük olacak. Güncelleme daha çok geliştiriciler için önemli değişiklikler sunacak. Yine de sistemin kullanıcıları da bu güncellemeden fayda sağlayacak.

Android 16 QPR2 Beta 1 ile gelen yeni özellikler

Google ilk Beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte yerleşik bir karanlık modu olmayan uygulamalar için arayüz renklerini akıllıca tersine çeviren genişletilmiş bir karanlık mod sundu.

Sistem ayrıca belirli bir simge sağlanmadığı takdirde, bir uygulama için tematik bir simge de oluşturabiliyor.

Görsel alanda ise güncelleme, Picture in Picture (PiP) geçişlerinin mekaniğini de yeniden düzenleyerek özelliğin animasyonlarını daha akıcı hale getiriyor.

Uzaktan etkinleştirilebilen “Secure Lock Device” adlı yeni bir koruma özelliği, kullanıcının telefonu anında kilitlemesini ve kilidi açmak için PIN veya ana şifre girilmesini zorunlu kılıyor. Ayrıca daha fazla güvenlik için biyometrik erişimi geçici olarak devre dışı bırakıyor.

Bu özelliklerin yanı sıra Android 16 QPR2 Beta 1 sürümü aşağıdaki yenilikleri de içeriyor:

Akıllı telefonlar için kilit ekranında widget desteği

9:1 oranında yeni bölünmüş ekran seçeneği

PDF belgelerine not ekleme ve düzenleme

Dokunsal geri bildirimin ayrıntılı kontrolü

Hızlı Ayarlar’da blok kategorileri

Fotoğraf ve videolarda HDR/SDR parlaklık ayarı kaydırma çubuğu

Ek cihazların yönetiminde iyileştirmeler

Yeni AAudio API’leri ve IAMF kod çözme desteği

Widget etkileşimi için metrikler

Gelişmiş profil oluşturma ve çoklu monitör testi araçları

IOS’tan Android’e geçişte iyileştirmeler

MediaRouter için daha fazla gizlilik

Yeni etkileşimli seçim oturumları

Bağlı Bluetooth cihazlar için daha iyi ses yönetimi

Android 16 Beta programına kaydolanlar için yeni sürüm, Google Pixel 6’dan Google Pixel 9’a kadar Google akıllı telefon serisindeki tüm cihazlarla uyumlu olacak şekilde OTA üzerinden indirilebiliyor.