    iOS 26 Beta 7 yayınlandı: İşte yeni özellikler

    Apple, iOS 26 Beta 7 güncellemesini geliştiricilere sundu. Güncellemeyle birlikte iPhone'lara bir dizi yeni özellik eklendi.
    • Apple, geliştirici profiline sahip iPhone kullanıcıları için yeni güncelleme yayınladı.
    • iOS 26 Beta 7 güncellemesi kullanıcıların erişimine sunuldu.
    • iOS 26'nın nihai sürümünün ise Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

    Apple bugün iOS 26 ve diğer işletim sistemlerinin yedinci Beta sürümünü yayınladı. Şirketin ürün ekosistemine yönelik sunduğu yeni test sürümleri iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS ve tvOS 26 için yayınlanan altıncı Beta sürümlerinden yaklaşık bir hafta sonra geldi.

    iOS 26’nın kararlı sürümü Eylül ayında resmi olarak nihai sürümüyle iPhone cihazlarına gelecek. iPhone 17 serisi lansmanından sonra kullanıcılar, WWDC25’nin akabinde geliştiricilerin kullanımına sunulmaya başlanan güncellemenin tadını sorunsuz bir şekilde çıkarabilecek.

    Güncellemeyle birlikte iPhone’lara gelen yenilikler

    MacRumors’a göre yeni güncellemenin öne çıkan özelliği, 2024’ün başlarında Masimo’nun Apple’a açtığı dava nedeniyle sensörün devre dışı kalması nedeniyle iPhone ve Apple Watch kullanılarak kan oksijen doygunluğu izleme özelliğinin eklenmesi oldu.

    Bu değişiklikle birlikte SpO2 sensörüyle veri toplamak için Apple Watch’unuzu kullanabilirsiniz. Fakat bu veriler hala akıllı saatlerde okunamıyor. Yalnızca iPhone ve iPad için Sağlık uygulamasında ve ayrıca yalnızca ABD’ye uygulanan bir Masimo patent kısıtlaması nedeniyle watchOS 11.6.1 ve iOS 18.6.1’de okunabiliyor.

    iPhone 17

    Apple diğer sistemlerde hangi değişikliklerin yer aldığını ayrıntılı olarak açıklamadı. Fakat geliştiricilerin önümüzdeki günlerde değişiklikleri paylaşması bekleniyor. Yeni güncellemelerin yapı numaraları şöyle:

    • iOS ve iPadOS 26: 23A5326a
    • watchOS 26: 23R5346a
    • macOS 26 Tahoe: 25A5346a
    • tvOS 26: 23J5346a
    • visionOS 26: 23M5328a
    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    iOS 26 Beta 7 güncellemesini cihazınızın “Ayarlar > Yazılım güncellemeleri” menüsüne giderek yükleyebilirsiniz. Fakat günlük kullanımı olumsuz etkileyen hatalar içerdiğinden ana cihazınızda beta sürümünü kullanmanızı tavsiye etmediğimizi vurgulamakta fayda var.

    iOS 26 güncellemesinin kararlı sürümü Eylül ayında karşımıza çıkacak. Şirketin ayrıca 9 Eylül’de iPhone 17 serisini tanıtmayı planladığı öne sürülüyor. Fakat Apple’dan henüz bu konuda doğrulama gelmediğini de belirtelim.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

