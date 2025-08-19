iOS 26 Beta 7 yayınlandı: İşte yeni özellikler

Apple, geliştirici profiline sahip iPhone kullanıcıları için yeni güncelleme yayınladı.

iOS 26 Beta 7 güncellemesi kullanıcıların erişimine sunuldu.

iOS 26'nın nihai sürümünün ise Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

Apple bugün iOS 26 ve diğer işletim sistemlerinin yedinci Beta sürümünü yayınladı. Şirketin ürün ekosistemine yönelik sunduğu yeni test sürümleri iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS ve tvOS 26 için yayınlanan altıncı Beta sürümlerinden yaklaşık bir hafta sonra geldi.

iOS 26’nın kararlı sürümü Eylül ayında resmi olarak nihai sürümüyle iPhone cihazlarına gelecek. iPhone 17 serisi lansmanından sonra kullanıcılar, WWDC25’nin akabinde geliştiricilerin kullanımına sunulmaya başlanan güncellemenin tadını sorunsuz bir şekilde çıkarabilecek.

Güncellemeyle birlikte iPhone’lara gelen yenilikler

MacRumors’a göre yeni güncellemenin öne çıkan özelliği, 2024’ün başlarında Masimo’nun Apple’a açtığı dava nedeniyle sensörün devre dışı kalması nedeniyle iPhone ve Apple Watch kullanılarak kan oksijen doygunluğu izleme özelliğinin eklenmesi oldu.

Bu değişiklikle birlikte SpO2 sensörüyle veri toplamak için Apple Watch’unuzu kullanabilirsiniz. Fakat bu veriler hala akıllı saatlerde okunamıyor. Yalnızca iPhone ve iPad için Sağlık uygulamasında ve ayrıca yalnızca ABD’ye uygulanan bir Masimo patent kısıtlaması nedeniyle watchOS 11.6.1 ve iOS 18.6.1’de okunabiliyor.

Apple diğer sistemlerde hangi değişikliklerin yer aldığını ayrıntılı olarak açıklamadı. Fakat geliştiricilerin önümüzdeki günlerde değişiklikleri paylaşması bekleniyor. Yeni güncellemelerin yapı numaraları şöyle:

iOS ve iPadOS 26: 23A5326a

watchOS 26: 23R5346a

macOS 26 Tahoe: 25A5346a

tvOS 26: 23J5346a

visionOS 26: 23M5328a

iOS 26 Beta 7 güncellemesini cihazınızın “Ayarlar > Yazılım güncellemeleri” menüsüne giderek yükleyebilirsiniz. Fakat günlük kullanımı olumsuz etkileyen hatalar içerdiğinden ana cihazınızda beta sürümünü kullanmanızı tavsiye etmediğimizi vurgulamakta fayda var.

iOS 26 güncellemesinin kararlı sürümü Eylül ayında karşımıza çıkacak. Şirketin ayrıca 9 Eylül’de iPhone 17 serisini tanıtmayı planladığı öne sürülüyor. Fakat Apple’dan henüz bu konuda doğrulama gelmediğini de belirtelim.