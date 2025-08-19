iOS 26 Public Beta 4 güncellemesi çıktı: Yeni sürüm nasıl yüklenir?

Apple, iOS 26 Public Beta 4 sürümünü, geliştiricilere yönelik yedinci beta sürümüyle birlikte yayınladı.

iOS 26'nın tam sürümünün, iPhone 17 serisinin tanıtılmasıyla birlikte Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple kullanıcıları, Beta programına katılarak yeni özellikleri erkenden deneyimleyebilir.

Apple, “Liquid Glass” olarak adlandırdığı tasarım değişikliğiyle birlikte iPhone akıllı telefonlarının arayüzünü yepyeni bir görünüme kavuşturan iOS 26 güncellemesini “Beta” programı kapsamında test etmeye devam ediyor.

Mobil uygulama geliştiricilerinin yeni işletim sistemini önceden deneyip uygulamalarını optimize etmesi için başlatılan Developer Beta Programı’na ek olarak, standart bir ev kullanıcısı da iOS 26’yı Public Beta’ya katılarak, Eylül ayını beklemeden güncellemeyi deneyimleyebiliyor. Son olarak iOS 26 Public Beta 4 versiyonu resmi olarak yayınlandı.

iOS 26 Public Beta 4 sürümü karşımızda

iOS 26 Public Beta 4 sürümü, bir önceki 3. Public Beta versiyonunun yayınlanmasından sadece bir hafta sonra piyasaya sunuldu. Bu arada Apple’ın yayınlamış olduğu tek güncelleme bu değildi. Geliştiricilere hitap eden iOS 26 Developer Beta’nın 7. sürümü de iPhone kullanıcılarının erişimine açıldı.

Adım adım kurulum: Yeni sürüm nasıl yüklenir?

Eğer siz de Apple’ın web sitesine kayıtlı bir Public Beta kullanıcısıysanız, en son sürümleri indirmek kelimenin tam anlamıyla çocuk oyuncağı diyebiliriz. Ancak her şeyden önce, beta yazılımının stabil olmayabileceğini unutmayın ve olası veri kaybına karşı cihazınızın tam yedeğini almayı ihmal etmeyin. Bu önemli adımı tamamladıktan sonra yapmanız gerekenler şu şekilde:

Öncelikle iPhone veya iPad’inizden Ayarlar uygulamasını açın.

Açılan ekrandan “Genel” bölümüne ilerleyin ve “Yazılım Güncelleme” seçeneğine tıklayın.

Ekranın hemen üst kısmında yer alan ve genellikle çok az kişinin fark ettiği Beta Güncellemeleri sekmesine girin. Açılan ekranda, yüklemek istediğiniz iOS 26 ya da iPadOS 26 Genel Beta seçeneğini belirleyin ve ardından indirme işlemini başlatın.

Güncelleme tamamlandığında, cihazınız yeniden başlayacak ve yeni özelliklere erişim sağlamış olacaksınız. Öte yandan bu bir beta sürümü olduğu için karşılaşacağınız hatalar olabilir. Hatta zaman zaman telefonunuz beklenmedik anlarda çökebilir, yavaşlayabilir veya uygulamalar aniden kapanabilir.

iOS 26 güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

Teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemlerini geleneksel bir şekilde sonbahar aylarında kullanıcılarla buluşturuyor. MacRumors’a göre, iOS 26 ve iPadOS 26 final sürümlerinin Eylül ayında, destekleyen iPhone modelleri için yayınlanması bekleniyor. Bu arada aynı ay Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisini de tanıtacak.