Samsung mobil bulut oyun servisini Avrupa’da iki ülkede kullanıma sunuyor

Samsung, mobil bulut oyun hizmetini Avrupa'ya, ilk olarak İngiltere ve Almanya'da getireceğini duyurdu.

Hizmet, kullanıcıların pahalı donanım veya konsola ihtiyaç duymadan yüzlerce oyunu oynamasına olanak tanıyacak.

Samsung aynı zamanda "Mobile Gaming Hub" platformunu da geliştiriyor.

Oyun dünyasının geleceği artık yalnızca konsolların veya ultra güçlü bilgisayarların kasalarında değil, doğrudan bulutlarda yatıyor. Cloud gaming (bulut oyun) teknolojisinin potansiyelini gören dev teknoloji şirketleri ise kendi platformlarını kurarak bu alanda kıyasıya bir rekabete girişiyorlar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung da yarışa katılarak, mobil bulut oyun servisini Avrupa pazarına getireceğini duyurdu. Artık Avrupa ülkelerinde yer alan oyuncular, cihazlarına hiçbir şey indirmeden yüzlerce oyuna anında erişebilecekler. Tek ihtiyaçları ise, stabil ve hızlı bir internet bağlantısı olacak.

Beta aşamasında ilk duraklar: İngiltere ve Almanya

Yaklaşık bir yıl önce Kuzey Amerika’da başlatılan söz konusu hizmet, Avrupa’da ilk olarak Birleşik Krallık ve Almanya’da beta aşamasında kullanıma sunulacak. Aşamalı lansman ile Samsung, “giderek büyüyen ve premium mobil oyunlardan oluşan bir kataloğa erişim” vaat ederek daha fazla kullanıcının oyunlara katılmasını ve keşfetmesini her zamankinden daha kolay hale getireceğini belirtti.

Samsung, tüm mobil oyun ihtiyaçları için “daha birleşik bir merkez” olacak yeni Mobile Gaming Hub deneyimini de duyurdu. 2025’in sonlarında tamamen tanıtılması beklenen yeni hub, oyun oynamaktan oyun içi içerikleri izlemeye, topluluklarla etkileşime girmekten yapay zeka destekli araçları kullanmaya kadar her şeyi tek bir çatı altında toplayacak.

Bu sayede, oyuncuların oyun deneyimi daha derin bir kişiselleştirme, daha akıllı araçlar ve topluluklara yeni bağlanma yolları sunacak.

Bulut oyun (cloud gaming) teknolojisi nedir?

Bulut oyun, bilgisayar veya konsol oyunlarını doğrudan internet üzerinden bir cihaza indirmek yerine, tıpkı Netflix’ten film izler gibi oyunları yayınlamayı (stream) sağlayan bir teknoloji olarak ortaya çıktı. Oyunun tüm işlem gücü ve grafikleri güçlü uzak sunucular tarafından sağlanıyor ve kullanıcıya sadece bir video akışı olarak gönderiliyor.

Bu sayede oyunları çalıştırmak için pahalı ve yüksek performanslı bilgisayar donanımına sahip olmanıza veya PlayStation / Xbox gibi bir konsolu satın almanıza gerek kalmıyor. Sadece stabil bir internet bağlantısıyla akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar veya akıllı televizyon gibi herhangi bir cihaz üzerinden en yeni oyunları rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.

Halihazırda bulut oyun pazarında faaliyet gösteren firmalar şu şekilde: