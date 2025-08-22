Google Pixel telefonlar Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Turkcell ve Vodafone, Google'ın 2025 yılında Pixel telefonları Türkiye'ye getireceğini doğruladı.

Yeni Pixel 10 serisinin yıl sonuna kadar ülkemize giriş yapması bekleniyor.

Google Pixel telefonların Türkiye’ye ne zaman geleceği uzun süredir tartışılıyor. ABD merkezli teknoloji devinin popüler mobil cihazları, kendine has tasarımları ve iddialı donanımlarıyla şu anda yalnızca belirli ülkelerde resmi olarak satılıyor.

Türkiye’nin de bu pazarlar arasına girip girmeyeceği bir süredir konuşuluyordu. Google’dan bu konuda şimdiye dek resmi bir açıklama gelmese de, ülkemizde yer alan iki büyük telekomünikasyon şirketi, tüketicilerin taleplerini karşılamak üzere Pixel serisinin yakında Türkiye’de raflarda boy göstermeye başlayacağının ipuçlarını vermişti.

Google Pixel modelleri hangi ülkelerde satılıyor?

İlk etapta Birleşik Krallık, ABD ve Kanada gibi birkaç ülkede raflara gelerek hayatımıza dahil olan Google Pixel ailesinin üretim ve dağıtım kapasitesi her geçen gün artırılıyor. Şu anda bu cihazlar 30’dan fazla ülkede resmi olarak mevcut durumda.

Google Pixel telefonları 2025 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkelerden satın almak mümkün:

ABD Estonya İsviçre Norveç Almanya Finlandiya İtalya Polonya Avusturya Fransa Japonya Portekiz Avustralya Hindistan Kanada Romanya Belçika Hollanda Letonya Singapur Birleşik Krallık İrlanda Litvanya Slovakya Çekya İspanya Macaristan Slovenya Danimarka İsveç Malezya Tayvan

Peki Google Pixel telefonlar Türkiye’de neden satılmıyor? Gelecekte bununla ilgili bir plan var mı?

Google Pixel telefonlar Türkiye’ye gelecek mi?

Pixel serisi akıllı telefon ailesinin ülkemize geleceğine ilişkin şu ana kadar Google’dan herhangi bir açıklamaya şahit olmadık. Fakat geçen yıl ülkemizdeki iki büyük telekomünikasyon firması Turkcell ile Vodafone’dan art arda bu konuda açıklamalar ile karşılaştık.

Mart 2024’te bir forum kullanıcısı, Turkcell’in Pixel serisini ülkemize getireceği haberlerini ilk kez gün yüzüne çıkarmıştı. Kullanıcı Pixel 8 Pro’ya sahip olduğunu, E-SIM ile ilgili problem yaşadığı gerekçesiyle BTK’ya şikayet kaydı oluşturduğunu ve Turkcell’den bu hususta aşağıdaki ekran görüntüsünde yer alan yanıtı aldığını aktardı:

Öte yandan Vodafone Türkiye geçen yılın Ekim ayında yaptığı açıklamada, Google ile 1 milyar doları aşan özel bir anlaşma imzaladıklarını bildirmişti. Söz konusu iş birliği sayesinde Vodafone’un yeni 5G ağıyla beraber Türkiye’deki kullanıcıların Pixel cihazlarına ulaşabileceği aktarılmıştı.

Her iki açıklamanın üzerinden de oldukça uzun süre geçmesine rağmen Pixel cihazların Türkiye pazarına ne zaman geleceğine dair somut yeni bir detay gün yüzüne çıkmadı.

Gecikmenin perde arkasındaki olası problemler

Pixel ailesinin ülkemize giriş yapmakta elini pek de hızlı tutmamasının farklı birçok sebebi olabileceği tartışılıyor. Şimdilik bunun kesin cevabı bilinmiyor. Fakat ülkemizdeki yüksek vergiler ve döviz kurunda öngörülemezlik hissi yaratan dalgalanmalar bu noktada başlıca problemler arasında yer almış olabilir.

Öncelikle Pixel cihazların Türkiye’ye gelişine dair iki somut haberin Turkcell ve Vodafone’dan çıktığını hatırlatalım. Bu da Google Pixel’in ülkemize doğrudan girmeyip yalnızca operatör üzerinden sınırlı satış düşüncesinde olduğunun sinyallerini küçük de olsa veriyor.

Bununla birlikte Google’ın Türkiye’de resmi servis ağının olmaması, satış sonrası hizmet eksikliği faktörünü akıllara getiriyor. Ayrıca şirketin donanım segmentinde Apple ve Samsung gibi rakipleri kadar agresif bir yayılma stratejisi izlememesi, muhtemelen bu gecikmeyi artıran engeller arasında yer alıyor.

Google Pixel akıllı telefonlar ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Geçen yıl Turkcell ve Vodafone’dan gelen açıklamalar, Pixel modellerinin “2025 yılında” Türkiye pazarında boy göstermeye başlayacağı yönünde ağızbirliği yapıyordu. Dolayısıyla henüz yılın Ağustos ayında olduğumuzu göz önüne alırsak, teknik olarak hala bir “gecikmeden” söz edemeyiz.

Fakat Vodafone’un duyurusunda, geçen yaz resmi olarak tanıtılan Pixel 9 serisi akıllı telefon ailesinin Türkiye pazarına geleceği ön plana çıkarılmıştı. Google dün akşam Pixel 10 ailesini piyasaya duyurdu. Yani şirketin mevcut “amiral gemisi” değişti. Bu da markanın ülkemizdeki lansmanında bir miktar gecikmenin yaşanmış olabileceğini akıllara getiriyor.

Yine de 2025 yılı sonuna kadar Google Pixel telefonların Türkiye pazarına resmen girmesi bekleniyor. Bunun yalnızca operatörler aracılığıyla mı gerçekleşeceği, yoksa Google’ın daha büyük bir yatırımla doğrudan mı Türkiye’deki mobil kullanıcılarla buluşmayı düşündüğünü ise zaman gösterecek.