Amiral gemisi Google Pixel 10 Pro ve Pro XL piyasaya çıktı

"Made by Google 2025" etkinliğinde Pixel serisinin yeni amiral gemisi modelleri duyuruldu.

Üst düzey özelliklerle donatılan Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL resmen tanıtıldı.

Tensor G5 çipine sahip cihazlar ekran boyutu ve birkaç temel özellik ile birbirlerinden ayrılıyor.

Google bugün yeni akıllı telefon serisini “Made by Google 2025” etkinliğinde piyasaya duyurdu. Serinin standart modeli Pixel 10 ve katlanabilir telefon modeli Pixel 10 Pro Fold’un yanı sıra ayrıca iki “Pro” seçeneği daha tüketicilerin karşısına çıkarıldı.

Google Pixel 10 Pro ve Pro XL modelleri, seleflerinin stratejisini takip ederek aralarında küçük farklar bulunan iki farklı boyutta benzer birer “premium” mobil deneyim ortaya koyuyor. İkili düz kenarlara sahip yuvarlak köşeli çubuk tasarımını ve şerit şeklindeki kamera modülünü geri getiriyor. Ayrıca parlak kaplamalı ve alüminyum kenarlı şık bir görüntü çiziyor.

Pixel 10 Pro ailesi neler sunuyor?

Google’ın yeni üst düzey telefonları Super Actua OLED ekranı geri getiriyor. Pixel 10 Pro, 6,3 inç boyutunda ve 2856 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip. Pixel 10 Pro XL ise 6,8 inç boyutunda ve 2992 x 1344 piksel çözünürlüğe sahip durumda.

Her iki model de 3.300 nit tepe parlaklık, HDR10+ standardında HDR içerik oynatma desteği, 1 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızı, Gorilla Glass Victus 2 koruması ve ortalamanın üzerinde 24 bit renk derinliğinin yanı sıra stereo ses sistemi taşıyor.

Google Pixel 10 Pro modelleri kamera tarafında herhangi bir iyileştirme getirmiyor. Her iki cihaz da 42 MP selfie lensine, 50 MP ana sensör, f/1.68 diyafram ve optik sabitleme (OIS), f/1.7 diyafram ve 123° görüş alanına sahip 48 MP ultra geniş açılı lens ve f/2.8 diyafram, OIS, 5x optik yakınlaştırma ve 100x’e kadar yapay zeka destekli dijital yakınlaştırmaya sahip 48 MP periskop telefoto lense sahip.

Cihazların en önemli özelliği 16 GB RAM ve 128 GB (yalnızca Pixel 10 Pro), 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanıyla desteklenen Google Tensor G5 yonga seti oluyor. Şirket CPU’da yüzde 34 ve yapay zekada yüzde 60’lık kazanımlar elde ettiğini doğruladı.

Pil konusunda ise yeni Pixel 10 Pro seçeneklerinin kapasitesi artırıldı. Pro modelinde 4.870 mAh, Pro XL modelinde ise 5.200 mAh’ye ulaşıldı. Artık cihazlar “30 saatten fazla pil ömrü” vaat ediyor. Daha da iyisi şarj teknolojisi noktasında oluyor.

Her ikisi de 45 W adaptörler aracılığıyla hızlı kablolu şarjı destekliyor. Ayrıca nihayet iPhone tarzı manyetik kablosuz şarjı benimsiyor. Pro’da 15 W’a kadar Qi2 standartları, Pro XL’de ise 25 W’a kadar Qi2.2 standartları mevcut.

Google Pixel 10 Pro serisi 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 , NFC, UWB, uydu üzerinden SOS ve USB-C 3.2 bağlantıları, suya ve toza dayanıklılık için IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucusu ve 7 yıldır büyük güncellemeler ve vaat edilen güvenlik güncellemelerine sahip Android 16 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor.

Google Pixel 10 Pro özellikleri

Boyutlar: 152,8 x 72 x 8,6 mm

Ağırlık: 207 gram

Ekran: Quad HD çözünürlük (1280 x 2856 piksel), 3.300 nit tepe parlaklık ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,3 inç Super Actua OLED ekran

İşlemci: Google Tensor G5 İşlemci

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 42 MP ön kamera, f/2.2 diyafram, otomatik odaklama

Arka kamera: 50 MP sensörlü, f/1.68 diyafram açıklığına sahip, OIS’li ana lens, 48 MP sensörlü, f/1.7 diyafram açıklığına sahip, 123° görüş alanına sahip ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü, 5x optik ve 100x dijital zumlu, f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto lens, OIS

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS, uydu üzerinden SOS

Batarya kapasitesi: 45W şarj ve 15W Qi2 kablosuz şarj özellikli 4.870 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16

Google Pixel 10 Pro XL özellikleri

Boyutlar: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

Ağırlık: 232 gram

Ekran: Quad HD çözünürlüğe (1344 x 2992 piksel), 3.300 nit tepe parlaklığına ve 1-120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç Super Actua OLED ekran



İşlemci: Google Tensor G5 İşlemci

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 42 MP ön kamera, f/2.2 diyafram, otomatik odaklama

Arka kamera: 50 MP sensörlü, f/1.68 diyafram açıklığına sahip, OIS’li ana lens, 48 MP sensörlü, f/1.7 diyafram açıklığına sahip, 123° görüş alanına sahip ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü, 5x optik ve 100x dijital zumlu, f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto lens, OIS

50 MP sensörlü, f/1.68 diyafram açıklığına sahip, OIS’li ana lens, 48 MP sensörlü, f/1.7 diyafram açıklığına sahip, 123° görüş alanına sahip ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü, 5x optik ve 100x dijital zumlu, f/2.8 diyafram açıklığına sahip telefoto lens, OIS Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, UWB, GPS, uydu üzerinden SOS

Batarya kapasitesi: 45W şarj ve 25W Qi2.2 kablosuz şarj özellikli 5.200 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16

Pixel 10 Pro serisi fiyatları

28 Ağustos’ta resmi olarak raflarda boy göstermeye başlayacak Pixel 10 Pro’nun fiyatı 999 dolardan başlıyor. Daha gelişmiş özelliklere sahip Pixel 10 Pro XL’ın fiyatıysa 1.199 dolardan açılıyor. Her iki cihaz da şu anda Google’ın online mağazasında listelenmeye başlamış durumda.