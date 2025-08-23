Samsung Galaxy Z Flip 7 kullanıcıları can sıkan “yeşil çizgi” hatasına isyan ediyor

Samsung'un amiral gemisi katlanabilir telefonu can sıkıcı bir hatayla gündeme geldi.

Bazı kullanıcılar, cihazın ekranında dikine uzanan "yeşil çizgi" probleminden şikayet ediyor.

Karşılaşılan bu sorun, AMOLED tipi ekranlarda nispeten yaygın olarak görülen bir durum olarak biliniyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 modeline sahip bazı kullanıcılar, cihazlarında can sıkıcı bir “yeşil çizgi” hatası ile karşılaştıklarını bildiriyor. Telefon henüz garanti kapsamında olduğu için büyük bir sorun yaşanmayacağı kesin görülse de yüksek fiyatlardan alıcılara hitap eden böylesi bir ürünün bu gibi problemler barındırması tepki topluyor.

Yeşil çizgi sorunu aslında AMOLED telefonlar için tanıdık bir problem olarak biliniyor. İster iPhone, ister Pixel, ister Xiaomi ya da Samsung Galaxy telefonunuz olsun, bu ekrana sahip herhangi bir cihazda bu sorun yaşanabilir. Böyle bir donanım arızası olduğu için tüm panelin değiştirilmesi gerektiği biliniyor.

Galaxy Z Flip 7, ekranı etkileyen bir hatayla gündemde

Samsung, 9 Temmuz tarihinde Galaxy Z Flip 7 modelini resmi olarak duyurdu. Şirketin yeni katlanabilir telefonu aynı ay mağazalarda resmen satışa sunuldu.

Yeşil çizgi hatası ilgili rapor, bir sosyal medya kullanıcısının dikkat çekici paylaşımıyla birlikte gün yüzüne çıktı. Kullanıcı, yaklaşık bir haftadır cihazı aktif bir şekilde kullandığını ve herhangi bir düşme/çarpma problemi olmadan kendiliğinden bu problemle karşılaştığını bildirdi.

My friends Brand new Flip 7 got green line issue after one week of arrival 😣 pic.twitter.com/e30yUMgvVj — KAILASH (@KAILASH61229293) August 21, 2025

SammyFans’ın haberine göre yeni satın alınan cihazlarda belirli bir süre için değişim politikası uygulanıyor. Onay verilmesi halinde tüketiciye yeni bir Samsung cihazı ya da satın alma bedeline eşit tutarda bir hediye çeki verileceği tahmin ediliyor.

Samsung Hindistan, belirli Galaxy modelleri için ücretsiz ekran değişimi hizmeti sağlıyor. Eğer siz de buna benzer bir yeşil çizgi hatasıyla karşılaştıysanız, arızalı paneli değiştirmek için yetkili bir servis merkezine başvurmanız yeterli olacak.

Samsung Galaxy Z Flip 7 teknik özellikleri