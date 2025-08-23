Satışları durdurulan Sony Xperia 1 VII yeniden raflara geldi

Sony, Xperia 1 VII satışlarını devre kartı sorunları yüzünden askıya almıştı.

Japon şirket nihayet bu sorunları giderip cihazı yeniden tüketicilerle buluşturdu.

Sony, kritik bir üretim sorunu nedeniyle Xperia 1 VII satışlarını durdurduktan sonra nihayet premium cihazın Avrupa’daki mağazalara geri döneceği tarihi resmen doğruladı. Amiral gemisi telefon modelinin yeniden raflara geleceği müjdesi verildi.

GSMArena’ya göre Japon şirket, elektrik kesintilerine neden olan hatayı bir kez daha açıkladı. Sorunun tekrarlanmaması için üretim süreçlerini düzelttiğini ve arızalı cihazlar için yedek parça sunmaya devam edeceğini bildirdi.

Sony Xperia 1 VII krizi nihayet aşıldı

Sony resmi destek sayfasında yayınladığı bir açıklamayla, Xperia 1 VII modelinin piyasaya sürüldüğü Avrupa ülkelerinde cihazın en erken 25 Ağustos Pazartesi günü stoklara geri döneceğini doğruladı. Nispeten hızlı geri dönüşün, devin aldığı önlemlerin bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Şirket, etkilenen kullanıcıları tespit edip doğrudan onlarla iletişime geçmenin yanı sıra telefonun gelecekteki serilerinde aynı sorunun yaşanmaması için üretim süreçlerini gözden geçirdiğini söyledi. Marka ayrıca sorunların nedenini de hatırlattı.

Yapılan incelemelere göre arızanın nedeni beklenmedik yeniden başlatmalara, kapanmalara ve hatta kullanıcıların telefonu açmasını bile engelleyen hatalı bir devre kartıydı. Temmuz ayı başlarında artan haberler, üreticinin 16 Temmuz civarında satışları durdurmasına neden oldu.

Teorik olarak şirket, etkilenen tüketicilere yardımcı olmuş olsa da değişim programı devam edecek. Hasarlı bir bileşenin olup olmadığından emin olmayan cihaz sahipleri, Sony’nin web sitesinden IMEI numarasını girerek değişim gerekip gerekmediğini kontrol edebilir.

Analiz edilen kod sorunlu partilerde bulunursa Sony tüketicilere yeni bir cihaz gönderecek. Programın bitiş tarihi henüz açıklanmadı. Fakat bu noktaya kadar hatalı modellerin çoğunun değiştirilmiş olacağı düşünüldüğünde, girişimin bir son kullanma tarihi bulunmuyor.

Sony Xperia 1 VII teknik özellikleri