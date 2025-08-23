Menüyü Kapat
    Satışları durdurulan Sony Xperia 1 VII yeniden raflara geldi

    Sony üretimden kaynaklanan sorunları çözerek Xperia 1 VII satışlarını nihayet yeniden başlattığını duyurdu.
    Sony Xperia 1 VII
    • Sony, Xperia 1 VII satışlarını devre kartı sorunları yüzünden askıya almıştı.
    • Japon şirket nihayet bu sorunları giderip cihazı yeniden tüketicilerle buluşturdu.

    Sony, kritik bir üretim sorunu nedeniyle Xperia 1 VII satışlarını durdurduktan sonra nihayet premium cihazın Avrupa’daki mağazalara geri döneceği tarihi resmen doğruladı. Amiral gemisi telefon modelinin yeniden raflara geleceği müjdesi verildi.

    GSMArena’ya göre Japon şirket, elektrik kesintilerine neden olan hatayı bir kez daha açıkladı. Sorunun tekrarlanmaması için üretim süreçlerini düzelttiğini ve arızalı cihazlar için yedek parça sunmaya devam edeceğini bildirdi.

    Sony Xperia 1 VII krizi nihayet aşıldı

    Sony resmi destek sayfasında yayınladığı bir açıklamayla, Xperia 1 VII modelinin piyasaya sürüldüğü Avrupa ülkelerinde cihazın en erken 25 Ağustos Pazartesi günü stoklara geri döneceğini doğruladı. Nispeten hızlı geri dönüşün, devin aldığı önlemlerin bir sonucu olduğu düşünülüyor.

    Şirket, etkilenen kullanıcıları tespit edip doğrudan onlarla iletişime geçmenin yanı sıra telefonun gelecekteki serilerinde aynı sorunun yaşanmaması için üretim süreçlerini gözden geçirdiğini söyledi. Marka ayrıca sorunların nedenini de hatırlattı.

    Sony Xperia 1 VII

    Yapılan incelemelere göre arızanın nedeni beklenmedik yeniden başlatmalara, kapanmalara ve hatta kullanıcıların telefonu açmasını bile engelleyen hatalı bir devre kartıydı. Temmuz ayı başlarında artan haberler, üreticinin 16 Temmuz civarında satışları durdurmasına neden oldu.

    Teorik olarak şirket, etkilenen tüketicilere yardımcı olmuş olsa da değişim programı devam edecek. Hasarlı bir bileşenin olup olmadığından emin olmayan cihaz sahipleri, Sony’nin web sitesinden IMEI numarasını girerek değişim gerekip gerekmediğini kontrol edebilir.

    Analiz edilen kod sorunlu partilerde bulunursa Sony tüketicilere yeni bir cihaz gönderecek. Programın bitiş tarihi henüz açıklanmadı. Fakat bu noktaya kadar hatalı modellerin çoğunun değiştirilmiş olacağı düşünüldüğünde, girişimin bir son kullanma tarihi bulunmuyor.

    Sony Xperia 1 VII teknik özellikleri

    • Boyutlar: 162 x 74 x 8,2 mm
    • Ağırlık: 192 gram
    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.340 x 1.080 piksel) sahip 6,5 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz değişken yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite 
    • RAM kapasitesi: 12 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı / microSD kart ile genişletilebilir hafıza
    • Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
    • Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü telefoto lens ve 48 MP sensörlü ultra geniş lens
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 LE, NFC, USB-C 3.2 ve P2 bağlantı noktaları
    • Batarya kapasitesi: 30W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15

