1. Dünya Savaşı’nı konu alan WW1: Gallipoli (Çanakkale) oyunu duyuruldu

WW1: Gallipoli (Çanakkale) oyuncuları 1. Dünya Savaşı'nın Çanakkale cephesine götürecek yeni bir oyun olarak duyuruldu.

BlackMill Games tarafından geliştirilen yapım, gerçekçi bir oynanış sunacak ve hem Türkçe arayüz hem de Türkçe seslendirme desteğiyle gelecek.

PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için geliştirilen oyunun 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oyun dünyasında 1. Dünya Savaşı temalı yapımlarıyla tanınan BlackMill Games, tarih ve oyun tutkunlarını heyecanlandıracak yeni projesini duyurdu. Verdun, Tannenberg ve Isonzo gibi gerçekçi oyunların arkasındaki stüdyo, serinin en yeni üyesi olan WW1: Gallipoli ile bu kez oyuncuları Çanakkale’ye götürüyor.

Sadece batılı müttefiklerin değil, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun da cephedeki mücadelesini gözler önüne serecek olan yeni yapım, popüler bilgisayar oyunu satın alma platformu Steam üzerinden erişime açıldı ve dileyen kullanıcılar, şimdiden istek listesine ekleyebiliyorlar. Ayrıca oyunun planlanan çıkış tarihi de açıklandı.

Gerçekçilik ön planda olacak

IGN’in haberine göre WW1: Gallipoli, önceki yapımlarda olduğu gibi gerçekçiliği ön planda tutuyor. Oyuncular, dönemin ruhunu yansıtan haritalarda, döneme uygun silahlar, özgün müzikler ve üniformalar eşliğinde kendilerini savaşın içinde bulacak. Oyun, squad ve class temelli taktiksel bir oynanış sunacak.

Dengeli maçlar için yapay zeka botları devreye girerken, özel maçlarda bu özellik isteğe bağlı olarak kullanılabilecek.

WW1: Gallipoli (Çanakkale) ne zaman çıkacak?

WW1: Gallipoli, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S cihazları için geliştiriliyor ve tam çapraz platform desteği sunacak. Henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da, WW1: Gallipoli Steam’de istek listesine eklenebilir durumda. Oyunun 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre, hem Türkçe arayüz hem de Türkçe seslendirme desteğiyle birlikte piyasaya çıkacak. Konusu ise şu şekilde anlatılıyor:

“Cihan Harbi kapımıza dayandı! Çanakkale (Gallipoli) ile Osmanlı Cepheleri’ni savunmaya, düşmanı denize dökmeye, işgalci kuvvetlere karşı Orta Doğu’nun kavurucu çöl kumlarında savaşmaya hazır ol! Hasta adam denildi, kolay lokma görüldü. Çıkartma yapar, alırız dediler. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardı; bu millet asla ve asla teslim olmaz. Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’den Seyit Onbaşı’ya, 57. Alay Tabibi Yüzbaşı Dimitroyati’den Mücahide Hatice Hanım’a kadar bir milletin yeniden doğması, destan yazması ve bütün dünyaya Çanakkale’nin geçilemeyeceğini ispatlamasıdır. WW1 Game Series’in dördüncü oyunu Çanakkale (Gallipoli) ile hem serinin, hem de 1. Dünya Savaşı’nın en gerçekçi grafikli, en mücadeleci, en eğlenceli FPS sunumunu oynayın. Hem de tamamen Türkçe arayüz ve Türkçe seslendirmeleriyle.”

Oyun Türkçe’ye ek olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonya, Brezilya Portekizcesi, Portekizce (Portekiz), Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Latin Amerika İspanyolcası dillerinde de kullanılabilecek.