Google Pixel 10 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

"Made by Google" etkinliğinde Pixel 10 ailesi resmen tanıtıldı.

Serinin standart üyesi Google Pixel 10, selefine göre iyileştirilmiş özellikleriyle karşımıza çıktı.

Tensor G5 çipinden güç alan telefon, kullanıcılara yüksek performanslı bir mobil deneyim vaat ediyor.

Google Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesi bugün resmen duyuruldu. “Made by Google” etkinliğinde yeni ürünlerini duyuran teknoloji devi, serinin standart modelinde çok sayıda yenilik ortaya koyuyor. Uzun süredir beklenen cihaz, markanın ekosistemine bütçeyi pek de zorlamadan girmek isteyen tüketiciler için en cazip seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

“Pro” modellerle birçok ortak özelliğe sahip olan Pixel 10, selefi Pixel 9 ile benzer bir tasarım sunuyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip çubuk şeklindeki gövde, düz mat alüminyum kenarlar ve şerit şeklinde bir kamera modülü karşımıza çıkıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Google Pixel 10 özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlük (1080 x 2424 piksel), 3.000 nit tepe parlaklığı ve 60-120 Hz yenileme hızına sahip 6,3 inç Actua OLED ekran

İşlemci: Google Tensor G5 İşlemci

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 10,5 MP ön kamera, f/2,2 diyafram, otomatik odaklama

Arka kamera: 48 MP sensörlü, f/1.7 diyafram açıklığına sahip, OIS’li ana lens, 13 MP sensörlü, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 120° görüş alanına sahip ultra geniş lens ve 10,8 MP periskop telefoto lens, f/3.1 diyafram, OIS, 5x optik ve 20x dijital yakınlaştırma

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, uydu üzerinden SOS

Boyutlar: 152,8 x 72 x 8,6 mm

Ağırlık: 204 gram

Batarya kapasitesi: 30W şarj ve 15W Qi2 kablosuz şarj özellikli 4.970 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16

Google’ın yeni telefonu 2424 x 1080 piksel çözünürlüğe, 60 Hz ile 120 Hz arasında değişken yenileme hızına ve 24 bit renk derinliğine sahip 6,3 inç Actua OLED panel ile önceki nesille benzerlikler taşıyor. Fakat HDR10+ standardında HDR içerik oynatılırken 3.000 nit’e ulaşan parlaklıkta iyileştirmeler mevcut. Ayrıca daha düşük maliyetli versiyonda stereo ses özelliği de bulunuyor.

Yeni Google Tensor G5 çipi Pixel 10’da da mevcut. Fakat yalnızca 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanıyla geliyor. Bellek farklılıklarına rağmen genel kullanıcı deneyimi, serinin geri kalanıyla benzer bir yapı sunuyor.

Google Pixel 10 modeli OIS özellikli, f/3.1 diyafram açıklığına ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip 10,8 MP periskop telefoto lens ve 20x’e kadar yapay zeka destekli dijital yakınlaştırma imkanı sunuyor. Diğer sensörler arasında 10,5 MP selfie lensi, f/1.7 diyafram açıklığına ve OIS’ye sahip 48 MP ana kamera ve 13 MP’ye düşürülen ve görüş alanı 120°’ye düşürülen ultra geniş açılı lens yer alıyor.

Telefon kapasite açısından önemli bir sıçrama yaparak 4.970 mAh pil kapasitesine ulaşıyor. Aynı “30+ saatlik pil ömrü” vaadine rağmen Pixel 10 Pro’yu bile geride bırakmayı başarıyor. 30W adaptör desteğiyle hızlı şarj özelliğinin yanı sıra Qi2 standardını kullanarak 15W gücünde manyetik kablosuz şarj özelliği de mevcut.

Öte yandan cihaz 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, uydu üzerinden SOS, USB-C 3.2 bağlantıları, IP68 sertifikası, ekran üstü parmak izi okuyucusu, 7 yıldır büyük güncellemeler alan ve bir dizi yeni yapay zeka özelliğine sahip Android 16 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Google Pixel 10 fiyatı

Pixel 10 modeli 799 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. 28 Ağustos tarihinde satışa sunulacak model Indigo (koyu mavi), Frost (açık mavi), Lemongrass (limon yeşili) ve Obsidian (siyah) renk seçenekleriyle listeleniyor.