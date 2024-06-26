OnePlus Pad Pro canlı kanlı ortaya çıktı! İşte tasarımı

OnePlus çok yakında yeni üst düzey tableti ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 27 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan lansman etkinliğinde şirket yeni performans canavarı OnePlus Ace 3 Pro modelini piyasaya sürecek. Yine aynı etkinlikte şirketin ilk ileri segment tableti OnePlus Pad Pro sahneye çıkacak.

OnePlus’ın performans canavarı tabletiyle ilgili sürpriz detaylar belli oldu. Geçen yıl piyasaya çıkan OnePlus Pad’e göre çok daha yüksek bir performans sunması beklenen model, global pazarda muhtemelen OnePlus Pad 2 adı altında karşımıza çıkacak. İşte cihazla ilgili gelen son detaylar…

OnePlus Pad Pro tasarımı ve özellikleri

OnePlus’ın yeni tableti amiral gemisi tableti olan Pad Pro’nun görüntüleri internete sızdırıldı. Çinli sosyal medya platformu Weibo’da sızdırılan görüntülerin yanı sıra yeni tabletle ilgili ilk detaylar gün yüzüne çıktı. Merakla beklenen modelin son derece yüksek performanslı bir yapıya sahip olacağını aktarıldı. Performans canavarı tablet modelinin üst düzey donanımıyla kendi segmentinde rakiplerine meydan okuyacağı ifade edildi.

OnePlus Pad Pro cihazı metal gövdesinin tamamen ince ve hafif olmasıyla dikkatleri topladı. Bölünmüş ekran modunun kullanımının kolaylığı şiddetle vurgulandı. Henüz cihazın satış fiyatı ile ilgili bilgi verilmese de kullanıcıların dikkatini ve ilgisini fazlasıyla üzerine çekti.

Ortaya çıkan bilgilere göre OnePlus Pad Pro’nun teknik özellikleri sızdırıldı. Henüz şirket cihazın donanımıyla alakalı resmi bir bilgi vermedi. Fakat iddialar doğrultusunda beklenen modelin 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanıyla eşleştirileceği ifade edildi.

Performans konusunda rakiplerinin önüne geçmeyi hedefleyen üst düzey tableti modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. İlk olarak Xiaomi 14 serisi akıllı telefon ailesinde gördüğümüz yüksek performansa sahip bu yonga seti, performans anlamında karşılaştırmak isteyenler için daha önce Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Sony Xperia 1 VI, Vivo X100 Ultra, Nubia RedMagic 9 Pro, OnePlus 12 ve ASUS Zenfone 11 Ultra gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı.

OnePlus’ın üst düzey tableti ekran performansı konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. 3K çözünürlük kalitesine sahip 12,1 inç LCD ekranla gelmesi beklenen üründe aynı zamanda 144 Hz’lik olağanüstü bir yenileme hızı desteğinin bulunacağı ifade ediliyor. Ayrıca cihazda 67 watt SuperVOOC hızlı şarj destekli 9.510 mAh devasa batarya kapasitesinin donatılacağı aktarılıyor. Bu sayede kullanıcılar için uzun ömürlü bir batarya ömrü sunulması bekleniyor.