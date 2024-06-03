16 GB RAM’li OnePlus 12 dudak uçuklatan fiyatlarla Türkiye’ye geldi

OnePlus’ın amiral gemisi akıllı telefonu nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. İlk olarak geçen yılın Aralık ayında Çin pazarında piyasaya sunulan üst seviye telefon modeli OnePlus 12 artık Türkiye’de de satışa çıktı. Etkileyici bir tasarıma ve performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapan model şimdiden büyük bir ilgi gördü.

OnePlus 12 modeli şu anda ne yazık ki yalnızca tek bir varyantla ülkemizde satışa sunuldu. Bilindiği üzere cihaz Çin’de 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanıyla duyurulmuştu. Fakat ürün global pazara 12 ve 16 GB RAM kapasitesi ile 256 GB ve 512 GB’lık dahili depolama alanı versiyonlarıyla gelmişti. Türkiye’de raflara gelmeye başlayan model ise 16 GB + 512 GB’lık seçenek oldu. Hal böyleyken cihazın satış fiyatı da dudak uçuklatacak meblağlara ulaştı.

OnePlus 12 Türkiye fiyatı ne kadar?

Amiral gemisi OnePlus telefonu Türkiye’de raflarda boy göstermeye başladı. Siyah ve yeşil renk seçenekleri ile Trendyol’da satışa çıkan OnePlus 12’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Cihaz 59 bin 999 TL‘lik fiyat etiketiyle karşımıza çıktı. Ürünün “OnePlus Türkiye garantili” olarak satıldığı da ifade edildi.

Şimdilik ne yazık ki OnePlus 12 modeli 12 GB RAM kapasitesine ve 256 GB dahili depolama alanına sahip daha uygun fiyatlı sürümüyle Türkiye’de satışa sunulmadı. Fakat tahminlere göre yakın zamanda bu seçeneğin de ülkemize giriş yapacağı düşünülüyor. Yine de şimdilik bununla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmediğini de belirtmekte yarar var.

Cihazla ilgili bir başka merak edilen unsur ise ürünün renk seçenekleri ile ilgili oluyor. OnePlus 12 beyaz modeli kısa süre önce şirket tarafından resmi olarak duyurulmuştu. Glacial White adı verilen sürüm 6 Haziran tarihinden itibaren Hindistan’da satışa sunulacak. Muhtemelen sonraki haftalarda bu seçenek ülkemize de gelecek.

OnePlus 12 teknik özellikleri