Sıvı soğutmalı ve Steam destekli RedMagic Gaming Tablet 5 Pro çıktı

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RedMagic Gaming Tablet 5 Pro resmen Çin'de piyasaya sürüldü.

Yüksek performanslı tablet, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci ve RedCore R4 performans çipinden güç alıyor.

Sıvı soğutma sistemine sahip model, yerleşik PC emülatörü sayesinde Steam oyunlarını 2K çözünürlükte rahatlıkla çalıştırabiliyor.

Cihazın küresel pazara RedMagic Astra 2 adıyla gelmesi bekleniyor.

Performans canavarı yeni oyun tableti RedMagic Gaming Tablet 5 Pro resmen piyasaya sürüldü. Cihaz, serinin önceki modeline kıyasla önemli iyileştirmeler getiriyor. Göz alıcı bir tasarıma sahip ürün, üst düzey donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Cihazın öne çıkan özellikler arasında 185 Hz ekran, yeni nesil işlemci, sıvı soğutma ve hatta Steam’e erişim sağlayan yerel bir PC oyun emülatörü yer alıyor. Model, metal gövdesi ve soğutma sistemini ve RGB aydınlatmayı vurgulamak için küçük bir cam penceresiyle önceki neslin görünümünün çoğunu koruyor.

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Tablet siyah ve gümüş renk seçenekleri ile raflara geliyor. Bununla birlikte önceki nesildeki 370 gram ağırlık 363 grama düşürülüyor. İşte RedMagic’in performans canavarı yeni tablet modeliyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro özellikleri

Boyut: 207,1 x 134,2 x 6,9 mm

Ağırlık: 363 gram

Ekran: 9,06 inç OLED ekran, 2400 x 1504 piksel çözünürlüğe sahip 2,4K görüntü kalitesi, 1600 nit’e kadar parlaklık, 185 Hz yenileme hızı ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 / RedCore R4 tescilli çipi

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 Pro depolama alanı

Selfie kamerası: 9 MP ön kamera

Ana kamera: 13 MP arka kamera

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), USB-C 2.0 (480 Mbps), stereo ses, yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu

Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarj özelliğine sahip 8.300 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11.5 arayüzü

185 Hz’e kadar yenileme hızı destekleniyor

Cihaz 9,06 inç panel, 2,4K çözünürlük ve 1.600 nit’e kadar parlaklık desteği sunuyor. Bununla birlikte yenileme hızı 185 Hz’e çıkıyor. Yalnızca 4,9 mm’lik ince çerçeveleriyle ekran, ön yüzün yüzde 90’ını kaplıyor ve komut tanıma gecikmesini azaltmak için geliştirilmiş 300 Hz dokunmatik örnekleme özelliğini destekliyor.

Tablette 9 MP ön kamera ve 13 MP arka kamera yer alıyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 bağlantısı, USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktası (10 Gbps aktarım hızıyla), aksesuarlar için USB-C 2.0 konektörü (480 Mbps), stereo ses ve yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu destekleniyor.

Steam için özel bir PC emülatörü sunuyor

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro son derece ilginç bir özelliğe ev sahipliği yapıyor. Tablette Steam’e yerel erişime sahip özel bir PC emülatör yer alıyor. Bu araç, 2K’ya kadar çözünürlük ve 144 Hz’e kadar yenileme hızlarına ulaşarak birden fazla x86 uygulamasını ve oyununu çalıştırabiliyor.

GSMArena’nın aktardığı detaylara göre modelde pil kapasitesi 8.200 mAh’den 8.300 mAh’e yükseliyor. 80W hızlı şarj desteği ve cihazın piline zarar vermeden oyun oynamak için elektrik prizine takılmasını sağlayan bir bypass şarj fonksiyonu da korunuyor.

Gelişmiş sıvı soğutma sistemiyle donatılıyor

Tablet, gelişmiş sıvı soğutma sistemiyle üst düzey bir oyun deneyimi vaat ediyor. RedMagic 11 Pro’da görülen teknolojiye benzer şekilde, bu teknoloji de sıvıyı kapalı tüplerden dolaştırmak için ultra ince bir mikro pompa kullanıyor. Sıcaklığı kontrol altında tutmak için buhar odalarıyla birlikte çalışıyor.

Üstün performans için tasarlanan tablet, performansı artırmak için özel RedCore R4 çipiyle desteklenen Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle donatılıyor. Cihaz, 12 GB veya 16 GB RAM kapasitesiyle geliyor. Aynı zamanda 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 Pro depolama alanı seçenekleri sunuyor.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro fiyatı

RedMagic’in yeni tableti ilk olarak Çin’de satışa sunuluyor. 12 GB/256 GB sürümünün fiyatı 4.999 CNY (yaklaşık 34.000 TL) olarak listeleniyor. En gelişmiş 16 GB/1 TB’lık tam donanımlı modelin fiyatı ise 6.999 CNY (yaklaşık 48.000 TL) seviyesine kadar çıkıyor.

Son olarak cihazın RedMagic Astra 2 adıyla küresel pazara gelmesi bekleniyor.