Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max’in global tanıtım tarihi belli oldu

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Xiaomi, 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin global tanıtımını 17 Kasım 2026 Salı günü Paris'te yapacağını duyurdu.

Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak etkinlik YouTube ve X üzerinden canlı yayınlanacak.

Avrupa'daki listelemelere göre global sürümler Çin modellerinden daha küçük pillerle ve 1.398,90 eurodan başlayan fiyatlarla gelebilir.

Xiaomi, Eylül ayında Çin’de tanıttığı Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max’in global tanıtım tarihini açıkladı. İki model, 17 Kasım 2026 Salı günü Paris’te düzenlenecek etkinlikle Çin dışındaki pazarlara tanıtılacak. Etkinlik Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak.

Şirket bir hafta önce yalnızca serinin Kasım ayında global pazara geleceğini duyurmuş, gün vermemişti. Yeni açıklamayla birlikte tarih ve yer netleşti, fiyat ve satış bilgilerinin ise etkinlikte paylaşılması bekleniyor.

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Xiaomi 18 Pro global tanıtımı saat kaçta?

Xiaomi, tarihi 9 Kasım Pazartesi günü resmi X hesabından duyurdu. Paylaşımda serinin iki farklı boyutta geldiği, iki modelin de amiral gemisi donanım ve kamera sunduğu belirtiliyor. Şirketin öne çıkardığı özellik ise kamera modülüne yerleştirilen ve Back Display adını verdiği arka ekran oluyor.

Back for more! The all-new Xiaomi 18 Pro Series comes in two sizes, both with flagship tech and imaging.

And this time, there’s more on the back. Say hello to the innovative Back Display. It’s made to shoot better, stand out, and do more. See you in Paris on November 17th at 14:00 (GMT+1). pic.x.com/42Zbq5FoDC — Xiaomi (@Xiaomi) November 9, 2026

Etkinlik Paris saatiyle 14.00’te, Türkiye saatiyle 16.00’da başlayacak. GSMArena’nın haberine göre tanıtım YouTube ve X üzerinden canlı yayınlanacak. Xiaomi global pazara yalnızca iki Pro modelin geleceğini doğruladığı için etkinlikte standart Xiaomi 18 ya da iptal edildiği bildirilen Ultra modelin yer alması beklenmiyor.

Global sürümde fiyat ve pil ne olacak?

Xiaomi resmi Avrupa fiyatlarını henüz açıklamadı. Ancak İtalyan perakendeci Epto’nun Ekim sonundaki listelemeleri, global sürümlerin fiyatları ve pil kapasiteleri hakkında oldukça net bir tablo ortaya koymuştu. Bu listelemelere göre Avrupa’da fiyatlar 1.400 euroya yakın bir seviyeden başlıyor, pil kapasiteleri ise Çin sürümüne göre belirgin biçimde düşüyor.

Model Bellek Avrupa fiyatı (Epto) Global pil Çin pili Xiaomi 18 Pro 12 GB / 256 GB 1.398,90 euro 6.000 mAh 7.000 mAh Xiaomi 18 Pro 12 GB / 512 GB 1.591,90 euro 6.000 mAh 7.000 mAh Xiaomi 18 Pro Max 12 GB / 512 GB 1.783,90 euro 7.050 mAh 8.500 mAh

Perakendeci fiyatları resmi tavsiye edilen fiyatlardan farklı olabildiği için kesin rakamlar 17 Kasım’da belli olacak. Pil dışındaki özelliklerin ise Çin sürümüyle büyük ölçüde aynı kalması bekleniyor. Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max, Çin’de donanım düzeyinde çalışan gizlilik ekranı, Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi işlemciler ve Leica imzalı çift 200 megapiksel kamerayla tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Türkiye’ye gelecek mi?

Xiaomi Türkiye, 18 Pro serisinin Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Şirketin Türkiye sitesinde şu anda amiral gemisi olarak Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi 17T Pro satılıyor, 18 Pro serisi için ise herhangi bir ön kayıt ya da tanıtım sayfası bulunmuyor.

Bu nedenle Türkiye’deki kullanıcılar için ilk somut bilgi, 17 Kasım’da açıklanacak resmi Avrupa fiyatları ve satış takvimi olacak.