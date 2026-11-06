GTA 6’nın çıkışına iki hafta kala 38 yeni ekran görüntüsü yayınlandı

Reklam

Rockstar Games, 5 Kasım 2026 Perşembe günü GTA 6'dan 38 yeni ekran görüntüsü paylaştı.

Görüntülerde Vice City'nin yanı sıra Port Gellhorn, Leonida Keys ve Grassrivers bölgeleri ile Jason ve Lucia'nın yeni sahneleri yer alıyor.

GTA 6, 19 Kasım'da çıkacak, dijital ön sipariş verenler oyunu 10 Kasım'dan itibaren indirmeye başlayabilecek.

Rockstar Games, GTA 6’nın çıkışına iki hafta kala oyundan 38 yeni ekran görüntüsü paylaştı. 5 Kasım Perşembe günü yayınlanan görüntüler, oyunun resmi sitesinde bu iş için açılan Launch Gallery adlı galeri sayfasında toplandı.

Rockstar, oyunun dünyasını son aylarda fragmanlar, ekran görüntüleri ve röportajlarla adım adım tanıtıyordu. Yeni galeri ise oyuncuların Leonida eyaletini çıkıştan önce görebileceği en geniş görüntü seçkisi oldu. Görüntüler, oyunun ön yükleme tarihinin açıklanmasından iki gün sonra geldi.

Reklam

GTA 6’nın yeni ekran görüntülerinde neler var?

Rockstar’ın duyurusuna göre galeri, Vice City ve çevresine yeni bir bakış sunmak için hazırlandı. Görüntülerin çoğu Vice City’de geçiyor. Şehrin silueti ve marinası, kalabalık bir gece kulübünde DJ performansı, neon tabelalı bir benzin istasyonu ve kanal kenarındaki lüks bir villaya polisin helikopter, araç ve tekneyle baskın yaptığı bir sahne bunlardan bazıları.

Galeri Vice City ile sınırlı kalmıyor. Leonida Keys açıklarında mercanların arasında dalış yapan bir karakter, Grassrivers bataklığında elinde yılanla, yanında bir timsahla kamp ateşinin başında oturan bir adam ve Port Gellhorn’daki bir kabareden kareler de seçkide yer alıyor. Eurogamer ise görüntüler arasında pitbull köpeğiyle poz veren bir adamı, yanında makineli tüfekle saçını yaptıran dövmeli bir karakteri, motosikletle yapılan bir kaçışı ve The Rusty Anchor adlı bir grubun sahne aldığı bir barı öne çıkarıyor.

Ağırlık Jason ve Lucia’da

Galerideki görüntülerin yarısından fazlası oyunun iki ana karakteri Jason Duval ile Lucia Caminos’a ayrılmış. İkili kimi karelerde birlikte, kimi karelerde ayrı ayrı görünüyor. Birlikte yer aldıkları sahneler arasında neon ışıklı bir gece kulübü ve Vice City’ye tepeden bakan bir yamaçta izlenen gün batımı bulunuyor.

Rockstar, görüntülerin hangi görevlere ait olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Push Square da galerinin büyük bölümünün ana karakterlere odaklandığını, bunun yanında Leonida’nın gece hayatından ve yan karakterlerinden kareler içerdiğini belirtiyor. Görüntülerin tamamı GTA 6’nın resmi sitesindeki galeri sayfasından incelenebiliyor.

GTA 6 ne zaman çıkıyor, Türkiye fiyatı ne kadar?

GTA 6, 19 Kasım Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak. Dijital ön sipariş verenler oyunu 10 Kasım Salı gününden itibaren konsollarına indirmeye başlayabilecek. Oyun PS5’te 212 GB’a kadar yer kaplayacak ve çalışması için konsolda 14.22 sürümlü sistem yazılımı gerekecek.

Oyun PlayStation Store Türkiye’de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL fiyatla ön siparişte bulunuyor. Kutulu sürümlerde oyun disk yerine indirme koduyla geliyor, bu sürümler 12 Kasım’dan itibaren mağazalarda olacak.