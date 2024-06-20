Samsung Galaxy S24 Ultra’nın kamera yetenekleri Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda sergilenecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bu yılki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S24 Ultra üst düzey yetenekleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Şu anda piyasadaki en iyi telefonlar arasında rekabet eden “Premium” segment model, yüksek performansının yanı sıra etkileyici kamerasıyla da dikkatleri üzerinde topluyor. Mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir deneyim yaratan cihaz için Samsung, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Üst seviye telefon modelinin güçlü kamera yeteneklerini ortaya koymak isteyen Samsung, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı Galaxy S24 Ultra ile canlı olarak yayınlayacağını açıkladı. Cihazın ayrıcalıklı noktalarını ön plana çıkaracak bu işbirliği için Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Olimpiyat Yayın Hizmetleri (OBS) ile el sıkışıldı.

Galaxy S24 Ultra kamera konusunda önemli bir sınav verecek

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları etkinliğini Galaxy S24 Ultra ile çekeceklerini açıklayan Samsung dikkatleri üzerine çekti. Samsung Mobile eXperience Business başkan yardımcısı Stephanie Coi konuya ilişkin şunları söyledi:

“Giderek daha bağlantılı hale gelen bir toplumda, Samsung Galaxy mobil teknolojisi, nerede olurlarsa olsunlar insanların dünyayla ilişkilerini derinleştirmeye ve dönüştürmeye yardımcı oldu. Neredeyse otuz yıldır küresel bir ortak olarak Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarda aynı anlamlı bağlantıları yaratmanın ve mümkün kılmanın ne kadar önemli olduğunu ilk elden biliyoruz. Paris 2024’te bir dizi ilkin parçası olacak ve hem evdeki hem de sahadaki hayranları heyecana daha da yaklaştıracak yüksek kaliteli görüntüler sunmak için IOC ve OBS ile yakın çalışmaktan onur duyuyoruz.”

Samsung’un açıkladığı bilgilere göre açılış töreni sırasında 85 sporcunun üzerine 200’den fazla Galaxy S24 Ultra cihazı yerleştirilecek. Tören Orange tarafından desteklenen özel bir 5G ağı üzerinden paylaşılıp izleyicilere iletilecek. Samsung’un bu işbirliğinde ortaklarından biri olan OBS’nin CEO koltuğunda oturan Yiannis Exarchos ise şu açıklamalarla karşımıza çıktı:

“Olimpiyat Oyunlarının ev sahibi yayıncısı olarak, Samsung ile Paris 2024’e gerçekten orijinal bir bakış açısı kazandıracak ve hayranların müsabakaları deneyimleme biçimini geliştirecek bu ortaklıktan son derece heyecan duyuyoruz. Samsung’un en son mobil yeniliği, dünyanın her yerindeki milyonlarca hayrana, Açılış Töreni’nin ve yelken yarışmalarının ruhunu, aksiyonunu ve heyecanını, en sevdikleri sporcularla birlikte gerçek zamanlı olarak yaşama ve soluma olanağı sağlayacak.”

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ile stratejik bir işbirliği gerçekleştiren Samsung, 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğini de Olimpiyatların bu seferki durağı olan Paris’te düzenleyeceği öne sürülüyor. Heyecanla beklenen etkinlikte şirketin yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 piyasaya duyurulacak.

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