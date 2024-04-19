OnePlus Ace 3 Pro’nun performans canavarı teknik özellikleri belli oldu

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen OnePlus Ace 2 Pro güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplayarak kısa sürede yüksek satış rakamları elde etmişti. Yakın zaman önce Ace 3 ve Ace 3V modellerini piyasaya duyuran şirket, şimdi ise serinin en güçlü seçeneği olacak OnePlus Ace 3 Pro üzerinde çalışıyor. Çok yakında tanıtılacak yüksek performanslı akıllı telefon, şimdiden oldukça büyük bir beklenti yaratmış durumda.

İlk olarak Çin pazarında piyasaya sunulması, ardından küresel çapta raflara gelmesi beklenen OnePlus Ace 3 Pro modelinin iddialı teknik özellikleri internete sızdırıldı. Digital Chat Station’ın iddialarına göre yeni model, birinci sınıf bir tasarıma ve performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapacak.

OnePlus Ace 3 Pro tasarımı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

OnePlus Ace 3 Pro tasarımı ile ilgili gelen sın bilgiler, cihazın metal bir çerçeveye sahip olacağını ve cam arka kısımla geleceğine işaret ediyor. Ön kısımda ise şirket, kavisli tasarıma sahip bir OLED panelle karşımıza çıkacak. Bu sayede yalnızca estetik anlamda değil, dayanıklılık konusunda da öne çıkan bir ürün sunulacak.

Şimdilik beklenen cihazın tasarımı ile ilgili ayrıntılar oldukça sınırlı durumda. Ancak tahminlere göre şirket, serinin alışık olunan tasarımından uzaklaşarak daha farklı bir görünüm ortaya koyacak. Cihazın arka kısmında yeni bir tasarım sunulacak. Bu sayede ileri segment modelin, serideki diğer cihazlardan daha kolay bir şekilde ayırt edilmesi sağlanacak.

OnePlus Ace 3 Pro teknik özellikleri neler olacak?

Performans canavarı bir donanıma sahip olması beklenen OnePlus Ace 3 Pro cihazının teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. İddialara göre cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen ve piyasadaki en güçlü mobil yonga setleri arasında gösterilen Snapdragon 8 Gen 3 çipi yer alacak.

Daha önce bu çip Xiaomi 14 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Vivo X Fold 3 Pro, Meizu 21 Pro, ASUS Zenfone 11 Ultra, OPPO Find X7 Ultra, Realme GT5 Pro ve ASUS ROG Phone 8 Pro gibi modellerde de karşımıza çıkmış, gelişmiş performansını zaten kullanıcılara ispatlamıştı.

16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanına sahip olması beklenen cihaz, aynı zamanda daha gelişmiş bir performans arayan tüketiciler için 24 GB LPDDR5x RAM destekli bir sürümle gelecek. 50 MP ana kameraya sahip olması beklenen modele 100 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh çift hücreli pil bulunacak.

Çin’de piyasaya çıkan Ace 3 modelini daha önce küresel pazarda OnePlus 12R adı altında piyasaya süren şirket, muhtemelen Ace 3V Pro için de benzer bir strateji izleyecek. Şirket, beklenen yeni modelini küresel pazarda yeniden markalaştıracak.