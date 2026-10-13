ColorOS 17 güncelleme takvimi belli oldu, işte Oppo, realme ve OnePlus modelleri

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Oppo, Android 17 tabanlı ColorOS 17 arayüzünü 13 Ekim 2026 Salı günü global pazarlar için tanıttı ve güncelleme takvimini paylaştı.

Kararlı sürümün dağıtımı 29 Ekim'de Find X9 ve Find N6 modelleriyle başlıyor, Reno16 serisi 30 Ekim'de, eski Reno modelleri ise Kasım ile 2027'nin ilk çeyreği arasında güncellemeyi alacak.

OnePlus 15 ile realme GT 8 Pro da ilk dalgada yer alırken Oppo, tarihlerin model, bölge ve operatöre göre değişebileceğini belirtiyor.

Oppo, Android 17 tabanlı ColorOS 17 arayüzünü 13 Ekim 2026 Salı günü global pazarlar için tanıttı ve güncellemenin hangi telefonlara ne zaman ulaşacağını gösteren takvimi de paylaştı. Kararlı sürümün dağıtımı 29 Ekim Perşembe günü başlayacak, ancak ColorOS 17 ile kutudan çıkacak ilk telefonlar bundan bir hafta önce, 21 Ekim Çarşamba günü global olarak tanıtılacak olan Find X10 ve Find X10 Pro Max olacak.

OnePlus ve realme de aynı gün kendi dağıtım takvimlerini açıkladı. Bu tablo, iki markanın yazılım tarafında artık Oppo ile aynı yolu izlediğini de gösteriyor. OnePlus, Temmuz ayında Avrupa ve Amerika pazarlarından çekileceğini duyurmuş, mevcut cihazların güncellemelerini bundan sonra ColorOS üzerinden alacağını belirtmişti. realme telefonlar da bu yıl realme UI yerine doğrudan ColorOS 17’ye geçiyor.

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ColorOS 17 ile neler geliyor?

Oppo’nun ColorOS 17 sayfasında ilk sırada Living Flow adı verilen yeni tasarım dili yer alıyor. Arayüz, dokunuşun basıncını ve yönünü algılayarak buna göre tepki veren animasyonlar kullanıyor, öyle ki düğmeler, kaydırma çubukları ve bildirim paneli dokunulduğu ya da sürüklendiği anda biçim değiştiriyor. Kilit ekranındaki saat de ana ekrana geçerken animasyonla yer değiştiriyor.

Performans tarafında Oppo yeni bir birleşik işleme mimarisine geçti. GSMArena’nın haberine göre bu mimari işleme yükünü yüzde 25, bellek kullanımını ise yüzde 30 azaltıyor. Oppo ayrıca ColorOS 16 ile yaptığı laboratuvar karşılaştırmalarında uygulama açılışlarının yüzde 55 daha kararlı hale geldiğini, fotoğrafların yüzde 50 daha hızlı yüklendiğini ve arka planda yüzde 25 daha fazla uygulamanın açık tutulabildiğini belirtiyor.

Yapay zeka tarafında ise kaydedilen görselleri, notları ve konumları düzenli koleksiyonlara dönüştüren AI Mind Space ile kullanıcının isteği üzerine dosya ve fotoğrafları bulup birden fazla adımdan oluşan işleri tamamlayabilen AI Mind Pilot geliyor. Ücretsiz kullanım sınırı aşıldığında AI Mind Pilot için ChatGPT ya da Manus hesabıyla giriş yapmak gerekebiliyor. Bunlara ek olarak fotoğraf düzenleme önerileri sunan AI Photo Agent, kulaklık üzerinden konuşmaları çeviren AI Live Interpreter ve telefon ile WhatsApp aramalarında yapay zekayla üretilmiş sesleri tespit eden bir dolandırıcılık koruması da sisteme ekleniyor. Videolarda yüz değiştirme manipülasyonlarını işaretleyen bir araç da bu korumanın parçası olarak çalışıyor.

ColorOS 17 hangi Oppo telefonlara ne zaman gelecek?

Oppo’nun yayınladığı takvime göre dağıtım Find serisinin en yeni modelleriyle başlıyor, ardından Reno16 ailesi geliyor. Takvimin Kasım ve sonrasına uzanan kısmında ise eski Reno modelleri, F ve K serileri ile Oppo tabletleri yer alıyor.

Tarih Oppo modelleri 21 Ekim (kutudan) Find X10, Find X10 Pro Max 29 Ekim Find N6, Find X9 Ultra, Find X9s, Find X9 Pro, Find X9 30 Ekim Find N5, Find X8 Pro, Find X8, Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, Reno16c 5G, Reno16 F 5G, Reno16 FS 5G Kasım Find N3, Find N3 Flip, Reno15 Pro Max, Reno15 Pro, Reno15 Pro Mini, Reno15, Reno15 FS, Reno15 F, Reno15c, Reno15 A, Reno14 Pro, Reno14, Reno14 FS, Reno14 F, K14x, K14, K13x, F33, F31, F29 Aralık Reno13 Pro, Reno13, Reno13 FS, Reno13 A, Reno13 F 5G, Reno13 F, K13 Turbo Pro, K13 Turbo, K13, Pad 5, Pad 3 Pro, Pad 3 2027 ilk çeyrek Find N2 Flip, Reno12 Pro, Reno12, F33 Pro, F31 Pro+, F31 Pro, F29 Pro, Pad SE

Oppo, aynı dönem içinde sıralanan modellerin dağıtım sırasını göstermediğini ayrıca belirtiyor. Bu nedenle Kasım ya da Aralık için listelenen bir telefonun güncellemeyi ayın başında mı yoksa sonunda mı alacağı henüz belli değil.

OnePlus ve realme telefonlara ColorOS 17 ne zaman gelecek?

OnePlus ve realme tarafında da ilk dalga 29 Ekim’de başlıyor. Technobaboy’un yayınladığı listeye göre güncellemeyi ilk alacak cihazlar OnePlus 15, OnePlus Pad 4 ve realme GT 8 Pro olacak.

Tarih OnePlus realme 29 Ekim OnePlus 15, Pad 4 GT 8 Pro, GT 8 Pro Dream Edition 30 Ekim OnePlus 15R, 13, 13s GT 7 Pro, 16 Pro+ 5G, 16 Pro 5G Kasım Open, 13R, 12, Nord 6, Nord CE6, Pad 3 GT 7, GT 7T, 16 5G, 16 Lite 5G, 15 Pro 5G, 15 5G, 15x 5G, 15T 5G, P4 Pro, P4, NARZO 90, NARZO 90x Aralık 12R, 11, Nord 5, Nord CE6 Lite, Nord CE5, Pad 2, Pad Go 2 GT 6, GT 6T, 16T 5G, 16x 5G, 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 5G, 14T 5G, 14x 5G, P4x, P4r, P4 Power, P3 Pro, P3, P3 Ultra, P3 Lite 5G, P3x, NARZO 80 Pro, NARZO 80x, NARZO 80 Lite 5G, NARZO 100x, NARZO Power 2027 ilk çeyrek Nord 4, N6, N6X, N6 Lite, Pad Lite Note 80, Note 80s, Note 70, Note 70s, Note 70T, P4 Lite, P3 Lite, NARZO 80 Lite

realme cephesinde 14, 15 ve 16 serilerinin tamamı yıl sonuna kadar takvimde yer alıyor. Uygun fiyatlı Note serisi ise 2027’nin ilk çeyreğine kalıyor. OnePlus tarafında da benzer bir sıralama izleniyor, amiral gemileri güncellemeyi Ekim sonunda ilk alan cihazlar arasında yer alırken Nord 4 gibi eski orta segment modeller yeni yılı bekleyecek.

ColorOS 17 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Türkiye’de de satışta olan Reno ve A serileri açısından bakıldığında Reno ailesi takvimde Reno12’ye kadar geriye uzanıyor, ancak A serisi için henüz bir tarih bulunmuyor. realme tarafında da benzer bir durum söz konusu, numaralı seri ve Note serisi takvimde yer alırken C serisi modeller listede görünmüyor.

Oppo, Türkiye için ayrı bir takvim de açıklamadı. Şirketin açıklamasına göre paylaşılan tarihler yaklaşık olarak verildi ve model, bölge ve operatöre göre değişebiliyor. Operatörlere özel satılan modeller ise kendi operatörlerinin güncelleme takvimini izliyor. Bu nedenle Türkiye’deki bir telefonun güncellemeyi listedeki tarihten farklı bir zamanda alması mümkün.

Yapay zeka özellikleri için de benzer bir çekince bulunuyor. Oppo, bazı yapay zeka özelliklerinin bazı bölgelerde ilk sürümle birlikte gelmeyebileceğini, daha sonra ayrı güncellemelerle ekleneceğini, bazılarının ise her dilde ve her ülkede sunulmayabileceğini belirtiyor. Hangi özelliklerin Türkçe desteğiyle geleceği ise henüz netleşmiş değil.