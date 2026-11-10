Take-Two, ön siparişleri beklentiyi aşan GTA 6’nın bir daha ertelenmeyeceğini açıkladı

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Take-Two, 9 Kasım'da açıkladığı çeyrek sonuçlarında GTA 6 ön siparişlerinin ilk beklentilerin çok üzerinde seyrettiğini duyurdu.

CEO Strauss Zelnick, IGN'e verdiği röportajda GTA 6'nın bir daha ertelenmeyeceğini ve 19 Kasım'da çıkacağını söyledi.

Oyunun ön yüklemesi 10 Kasım'da başladı, GTA 6 PlayStation Store Türkiye'de 3.999 TL'den ön siparişte.

Take-Two Interactive, Grand Theft Auto VI’ın 19 Kasım’daki çıkışından önce son kez yatırımcıların karşısına çıktı. Şirket, 9 Kasım Pazartesi akşamı (ABD saatiyle) açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarında oyunun ön siparişlerinin beklentilerin çok üzerinde seyrettiğini duyurdu. CEO Strauss Zelnick ise aynı gün verdiği röportajda GTA 6’nın bir daha ertelenmeyeceğini söyledi.

Açıklamalar, oyunun dijital ön yüklemesinin başladığı güne denk geldi. Daha önce Mayıs 2026’dan Kasım’a ertelenen GTA 6 için bu, çıkıştan önce şirketten gelen en net güvence oldu.

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Take-Two GTA 6 ön siparişleri hakkında ne dedi?

Take-Two’nun çeyrek sonuçları duyurusuna göre Zelnick, ön siparişlerin “benzeri görülmemiş seviyelere ulaşmaya devam ettiğini” belirtti ve şirketin tarihi bir yıl geçirmeyi beklediğini söyledi. Şirketin yatırımcılara yönelik açıklamasında ise ön siparişlerin ilk beklentilerin çok üzerinde ilerlediği ve rakamların yakında kendini göstereceği ifade edildi.

Take-Two buna karşın satış rakamı paylaşmadı. Şirket, Mart 2027’de sona erecek mali yıl için 8 ila 8,2 milyar dolarlık net rezervasyon beklentisini de değiştirmedi. Zelnick, GamesIndustry.biz’e yaptığı açıklamada çıkışa yalnızca on gün kaldığı için tahminleri güncellemediklerini, oyun çıktıktan sonra çok daha fazlasını bileceklerini söyledi. Şirketin Temmuz-Eylül dönemindeki net rezervasyonları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 1,6 milyar dolara geriledi.

GTA 6 ertelenecek mi?

Zelnick, IGN’e verdiği röportajda bu soruya net bir yanıt verdi: “Bir daha ertelenmeyecek.” Böylece oyunun 19 Kasım Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacağı bir kez daha kesinleşmiş oldu.

Röportajda çıkış günündeki yoğunluk da konuşuldu. Milyonlarca oyuncunun aynı anda 212 GB’lık oyunu indirmeye çalışmasının PlayStation Store’u ve internet altyapısını zorlayabileceği yönündeki soruya Zelnick, bütün oyunculara sorunsuz bir indirme deneyimi sunmaya odaklandıklarını söyledi. Görüşmeye katılan Take-Two finans yöneticisi Hannah Sage de ön yüklemenin bu etkiyi azaltmak için başlatıldığını ekledi. Zelnick ayrıca GTA Online’ı desteklemeye devam edeceklerini, NBA 2K27’nin satışlarının beklentinin altında kalmasında ise GTA 6’nın yaklaşmasının da etkisi olduğunu düşündüklerini belirtti.

GTA 6 ön yükleme başladı

Rockstar’ın daha önce açıkladığı takvime göre GTA 6’nın ön yüklemesi 10 Kasım Salı günü başladı. Türkiye’deki PS5 kullanıcıları gece saat 00.00’dan, Xbox Series X|S kullanıcıları ise saat 03.00’ten itibaren oyunu konsollarına indirebiliyor. Ön yükleme yalnızca dijital ön sipariş verenler için geçerli. Kutu içinde indirme koduyla gelen sürümler 12 Kasım’da mağazalara çıkacak.

Oyun PS5’te 212 GB’a kadar yer kaplıyor ve çalışması için 14.22 sürümlü sistem yazılımı gerekiyor. GTA 6’nın PlayStation Store Türkiye’deki fiyatı ise Standart Sürüm için 3.999 TL olarak görünüyor. Oyun Türkiye’de 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00’da açılacak.