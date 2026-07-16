OnePlus Avrupa ve Amerika pazarlarından çekiliyor: Mevcut telefonlara ne olacak?

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OnePlus, 2025 yılında piyasaya sürülen OnePlus 15 modelinin ardından Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarından çekilerek buradaki tüm operasyonlarını çatı şirketi Oppo'ya devredeceğini açıkladı.

Şirket Çin pazarındaki faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, mevcut cihaz sahiplerinin destek süreleri boyunca yazılım güncellemelerini artık Oppo'nun Color OS işletim sistemi üzerinden alacağı belirtildi.

Sektör analistlerine göre, artan maliyetler ve rekabet ortamı, şirketin ayırt edici "amiral gemisi katili" kimliğini kaybetmesine ve bu yeniden yapılanmaya gitmesine neden oldu.

Akıllı telefon üreticisi OnePlus, 2025 yılında piyasaya sürülen OnePlus 15 modelinin ardından Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde yeni cihaz tanıtmayacağını ve operasyonlarını sonlandıracağını doğruladı. Şirketin mevcut faaliyetleri çatı marka Oppo altında birleşecek.

2021 yılında bazı operasyonlarını çatı şirketi Oppo ile birleştiren OnePlus’ın, gelecekteki tüm faaliyetleri doğrudan Oppo markası altında yürütülecek. Yeniden yapılanma planı kapsamında OnePlus sadece Çin pazarında faaliyet göstermeye devam edecek. Bir diğer Oppo alt markası Realme ise Çin pazarından çekilerek cihaz satışlarını yurt dışı pazarlarına kaydıracak.

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OnePlus Avrupa ve Amerika’dan çekiliyor

Bir OnePlus sözcüsü, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında süreci şu sözlerle değerlendirdi: “Ortada ne Oppo’nun OnePlus’a verdiği bir talimat ne de OnePlus’ın tek taraflı aldığı bir karar var. Oppo ile birlikte, 2026 yılında kullanıcılarımızın bizden en çok neye ihtiyaç duyduğunu dikkatlice değerlendirmek için uzun zaman harcadık; zira kullanıcılarımız yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor.”

Sözcü, benimsedikleri yeni stratejinin, “OnePlus ruhunun ve yeteneklerinin Oppo aracılığıyla devam etmesine izin vererek” kullanıcı ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacağını da sözlerine ekledi.

Akıllı telefon pazarının durumu da parlak değil

Öte yandan kısıtlı bellek tedariki ve rekor seviyelere ulaşan bellek fiyatları, üreticileri genel bir fiyat artışına gitmeye zorluyor. IDC (International Data Corporation) verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla kıyasla düşüş gösterdi. Piyasanın 2023 ortasından bu yana yakaladığı büyüme serisinin bozulduğu belirtildi. Counterpoint Research tarafından yayımlanan güncel araştırma verileri de telefon sevkiyatlarının 2013 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koyuyor.

Piyasadaki finansal baskılara rağmen çoğu akıllı telefon markası ayakta kalmayı başarmış olsa da, Oppo’nun yeniden yapılanma sürecinde ilk büyük kaybın OnePlus olması şaşırtıcı karşılanmıyor.

2013 yılında Pete Lau ve Carl Pei tarafından Çin’de kurulan OnePlus, sınırlı sayıda üretilen modelleri ile kısa sürede sadık bir kitle edinmişti. Firma, rakiplerinden daha uygun fiyata yüksek kaliteli telefonlar üretme konusunda sağlam bir itibar inşa etmişti. Kuruculardan Pei, 2020 yılında şirketten ayrılarak Londra’ya taşınmış ve orada tıpkı OnePlus gibi sadık bir kitle edinen akıllı telefon girişimi Nothing’i kurmuştu.

OnePlus’ın “Amiral gemisi katili” ünvanı kayboldu

PP Foresight analisti Paolo Pescatore, şirketin yaşadığı süreci değerlendirirken, “OnePlus, kendisini başlangıçta başarılı kılan netliğini kaybetmiş görünüyor” ifadelerini kullandı. Pescatore sözlerine şöyle devam etti:

“Şirket itibarını ezber bozan bir ‘amiral gemisi katili’ olarak inşa etti; ancak artan fiyatlar, genişleyen ürün portföyü ve Oppo ile daha yakın entegrasyon, onu zaten kalabalık olan pazarda giderek sıradanlaştırmaya başladı.”

Pescatore ayrıca, “OnePlus ürün konusunda mutlaka başarısız oldu denemez. Sürdürülebilir bir şekilde rekabet etmek için gereken dağıtım, yatırım ve ölçeğe ulaşırken aynı zamanda ayırt edici kimliğini korumakta zorlandı” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut OnePlus telefonlara ne olacak?

OnePlus sözcüsü, şirketin mevcut kullanıcı haklarını ve hizmet taahhütlerinin değişmeden kalmasını sağlamaya devam edeceğini belirtti. Destek süresi devam eden (OnePlus 13 veya OnePlus 15 gibi) modellere sahip olan kullanıcılar, vadedilen süre boyunca yazılım güncellemelerini almaya devam edecek.

Yeni güncellemeler doğrudan Oppo üzerinden sağlanacak ve cihazların işletim sistemi OnePlus’ın Oxygen OS sürümünden Oppo’nun Color OS sürümüne dönüştürülecek. İki işletim sisteminin görsel olarak ufak tefek farklar dışında birbirine oldukça benzemesi nedeniyle kullanıcıların büyük bir farklılık hissetmesi beklenmiyor.

OnePlus küresel pazarlara veda mı ediyor?

OnePlus’ın Kuzey Amerika ve Avrupa dışındaki pazarlardaki geleceği ise netlik kazanmadı. Şirketin özellikle Hindistan gibi bölgelerde önemli bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Markanın Amerika ve Avrupa pazarlarının dışında kapatılıp kapatılmayacağı konusunda açıklama yapılmadı. OnePlus anavatanı Çin’de varlığını sürdürmeye devam edecek.