Xiaomi 14 serisi global olarak duyuruldu! Türkiye fiyatı açıklandı

Xiaomi’nin yeni üst düzey telefonları nihayet küresel pazara ulaştı. Kısa süre önce Çin pazarında duyurulan Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Ultra modelleri uluslararası pazar için Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 etkinliğinde duyuruldu. Global olarak raflarda boy göstermeye hazırlanan Xiaomi 14 serisi Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede ön siparişe açıldı.

İleri segment Xiaomi telefonlar, etkileyici tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başlayan cihazlar, gelişmiş bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için birbirinden cazip özellikleriyle karşımıza çıktı.

Xiaomi 14 serisi Türkiye’de ön siparişe sunuldu

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi telefonu Türkiye pazarına resmen girdi. MWC 2024 etkinliğinde global pazar için duyurulan Xiaomi 14 serisi çok yakında ülkemizde raflarda kendine yer bulacak. Şu anda şirket, serinin standart modelini ön siparişe açtı. Ön sipariş dönemine özel olarak tüketiciler yalnızca 100 TL’lik bir ön ödemeyle cihazı rezerve etme imkanına sahip olabilecek. Bunun yanı sıra 400 TL’lik özel bir ön sipariş indirimi de sağlanacak.

Xiaomi 14’ün Türkiye fiyatı 12 GB + 512 GB’lık sürümüyle 49 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere toplamda üç farklı renk seçeneğiyle listelenen ürün, ön siparişe özel 49 bin 599 TL’den listeleniyor. Xiaomi 14 Ultra modelinin ülkemizde kaç paradan alıcılara hitap edeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Serinin en gelişmiş seçeneği olan Xiaomi 14 Ultra’nın Türkiye fiyatı şimdilik bilinmese de cihaz, Avrupa pazarında 16 GB + 512 GB’lık versiyonuyla 1.499 Euro fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu.

Xiaomi 14 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,36 inç C8 LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit parlaklık

1,5K çözünürlüklü 6,36 inç C8 LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 3 bin nit parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM

8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana kamera (f/1,6, OIS), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 115 derece) ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,2x yakınlaştırma, OIS)

50 MP sensörlü ana kamera (f/1,6, OIS), 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,2, 115 derece) ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,2x yakınlaştırma, OIS) Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2, stereo ses ve IP68

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2, stereo ses ve IP68 Batarya kapasitesi: 90 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj destekli 4.610 mAh pil

90 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj destekli 4.610 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü

Xiaomi 14 Ultra özellikleri