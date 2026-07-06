Fiyat-performans odaklı tablet Motorola Moto Pad 70 yolda

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Motorola'nın uygun fiyatlı yeni tableti Moto Pad 70 için geri sayım başladı.

Cihaz 45W hızlı şarj desteği ve 10.200 mAh dev bataryayla donatılacak.

Modelin, Lenovo Tab K12'nin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olacağı tahmin ediliyor.

Motorola’nın fiyat-performans odaklı yeni tablet modeli için geri sayım başladı. Bütçe dostu bir yapıya sahip olması beklenen Motorola Moto Pad 70 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cihazın üst düzey özellikleri erkenden internete sızdırıldı.

Yakın zamanda uluslararası bazı sertifikasyon kuruluşlarından geçen yeni Motorola tableti, lansman tarihinin yaklaştığını bizlere gösteriyor. Günlük kullanım için ideal bir deneyim sunması beklenen modelin, özellikle de büyük ekran deneyimi ve uzun pil ömrü ile adından söz ettirmesi bekleniyor.

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45W hızlı şarj desteği resmen onaylandı

Yeni Motorola tableti, UL Solutions ve Bluetooth SIG’de XT2673-1 ve XT2673-2 model numaralarıyla tanımlanıyor. Cihazın 45W kablolu hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Ayrıca güç adaptörünün de kutuya dahil edilmesi muhtemel görünüyor.

Gizmochina’nın haberine göre cihaz, kablosuz kulaklık gibi günlük aksesuarları bağlamak için Wi-Fi ve Bluetooth 5.4 desteklerine de ev sahipliğinde bulunacak.

Lenovo Tab K12’in yeniden markalanmış versiyonu olabilir

Motorola Moto Pad 70, şirket içinde “Cava” kod adıyla biliniyor. Bu kod adı, Lenovo Tab K12 gibi bazı Lenovo modellerinde de kullanılıyor. Yani pratikte bu model, muhtemelen ana şirketinin giriş seviyesi tabletinin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir.

Dolayısıyla da cihazda 2.5K çözünürlüğe sahip 12.1 inç LCD ekran, MediaTek Dimensity 6400 işlemci, 10.200 mAh pil ve 13 MP ana arka kamera yer alması bekleniyor.

Fakat yine de Motorola şu anda bu iddialar ile ilgili herhangi bir yorum yapmıyor. Fakat yine de Moto Pad 70’in önümüzdeki haftalarda duyurulması neredeyse kesin gibi görünüyor.

Motorola Moto Pad 70’in muhtemel özellikleri

Ekran: 2.5K çözünürlüğe sahip 12.1 inç IPS LCD ekran, 60 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP ana kamera

Bağlantı: Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.4

Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 10.200 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16