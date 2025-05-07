Lansman yaklaşıyor: iOS 18.5 RC sürümü yayınlandı

Apple, ürün ekosistemine yönelik yeni güncellemelerini yayınladı.

iOS 18.5 RC sürümü bugün resmen kullanıcılarla buluştu.

Apple aynı zamanda iPadOS 18.5, macOS 15.5, tvOS 18.5, watchOS 11.5 ve visionOS 2.5 için Sürüm Adayı (RC) sürümlerini de sundu.

Teknoloji devi Apple bugün iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5, tvOS 18.5, watchOS 11.5 ve visionOS 2.5 için Release Candidate (RC) sürümlerini resmen yayınlamaya başladı. Şirket, ürünü ekosistemini böylece nihai sürümler almaya hazırlıyor.

Yayınlanan bu yeni sürümler kamuoyuna duyurulmadan önceki son adımı temsil ediyor. Kullanıcılar ve geliştiriciler artık bu önemli güncellemelerin neredeyse nihai kararlılığını test edebilir. Bir Release Candidate veya RC yapısı, yazılımın piyasaya sürülmesinin büyük gösterisinden önce bir prova görevi görüyor.

Bu sürümler neredeyse tüm testleri geçmiş, artık ana fonksiyonları konsolide edilmiş bir versiyon olarak kabul ediliyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından yüklenebilmesinden önce, bu son aday son bir titiz incelemeden geçiyor.

Geliştiriciler ve test uzmanları, kullanıcı deneyimini tehlikeye atabilecek son, anlaşılması zor kusurları bulmak için ürünü dikkatle inceliyor. RC aşamasına geçiş süreci, yazılımın olgunlaştığını ve son rötuşların ardından ilgi odağı olmaya hazır olduğunu gösteren açık bir işaret olarak kabul ediliyor.

Apple ekosistemi için yeni güncellemeler çıktı

iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5, tvOS 18.5, watchOS 11.5 ve visionOS 2.5 için yakın zamanda yayınlanan geliştirici güncellemeleri, artık neredeyse kararlı sürüm aşamasına ulaşıyor. Bu önemli aşama, Apple’ın 28 Nisan’da önerdiği dördüncü Beta sürümünden sonra geliyor.

Daha önce üçüncü Beta güncellemesi 21 Nisan’da, ikincisi ise 14 Nisan’da ortaya çıkmıştı. Önceki nesle bakarsak, Beta döngüsünün ilk çığlığı 17 Mart’ta duyulmuştu. Her aşama Apple’ın geri bildirim toplamasına ve kodu iyileştirmesine olanak sağladı.

Yapı numaraları bu ön yapılar için kesin bir kimlik sağlıyor. iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 için geliştirici RC yapısı, önceki 22F5068a yapısının yerini alan 22F75 olarak belirtiliyor. Mac cephesinde ise macOS Sequoia 15.5 RC derlemesi 24F74 kod adıyla yayınlanıyor ve önceki 24F5068b derlemesinin yerini alıyor.

Apple ekosistemindeki diğer cihazlar için tvOS 18.5 RC yapısı, önceki 22L5566a’dan farklı olarak 22L572 olarak görünüyor. watchOS 11.5 RC sürümü artık 22T5567a’nın yerini alan 22T572 sürümüdür. Ayrıca visionOS 2.5 RC yapısı 22O473 olarak numaralandırıldı.

iOS 18.5 ile iPhone’lara gelecek yeni özellikler

Merakla beklenen iOS 18.5 güncellemesi için geri sayım başladı. Bu sürüm ne yazık ki pek fazla yeni özelliğe ev sahipliği yapmayacak. Bu değişikliklerin önemli bir çoğunluğu, önceki sürümlerde yeniden tasarlanan ve şu anda kullanıcı geri bildirimlerine göre daha da geliştirilen Mail uygulamasını etkileyecek.

iOS 18.5 artık Mail uygulaması üzerinden doğrudan kişi fotoğraflarının görüntülenmesini devre dışı bırakmaya olanak tanıyan yeni bir düğme sunacak. Bunu yapmak için arayüzün sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunmanız ve “Kişi fotoğraflarını göster” seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli olacak.

Bir diğer dikkat çeken değişiklik ise Mail uygulamasının “Tüm Mesajlar” görünümünde olacak. Daha önce yalnızca hareketlerle erişilebilen bu seçenek artık “Ana”, “İşlemler”, “Güncellemeler” ve “Promosyonlar” sekmelerinin yanında ayrı bir sekme olarak yer alacak. Böylece kategori uygulanmadan tüm mesajlara daha kolay ulaşılabilecek.

Merakla beklenen iOS 18.5 güncellemesinin kararlı sürümü iddialara göre 13 Mayıs – 20 Mayıs tarihleri arasında resmi olarak yayınlanacak.