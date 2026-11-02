GTA 6’yı PS5’te oynamak için yeni sistem güncellemesi gerekecek

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GTA 6'nın PS5'te çalışması için gereken en düşük sistem yazılımı, PlayStation Game Size'ın 2 Kasım 2026'daki paylaşımına göre 14.22 sürümüne yükseldi.

Sony'nin aynı gün yayınladığı 14.22 güncellemesi yalnızca güvenlik düzeltmeleri içeriyor ve PS5'teki jailbreak girişimlerini hedefliyor.

Ön yükleme 12 Kasım'da başlayacak, GTA 6 ise 19 Kasım'da Türkiye dahil tüm dünyada çıkacak.

GTA 6’yı PlayStation 5’te oynamak isteyenlerin konsollarında bugün yayınlanan son sistem yazılımının yüklü olması gerekecek. PlayStation Store verilerini takip eden PlayStation Game Size hesabı, oyunun PS5’te en az 14.22.00.00 sürümünü istediğini 2 Kasım 2026 Pazartesi günü paylaştı. Sony aynı gün PS5 için 26.07-14.22.00 numaralı güncellemeyi kullanıma sundu.

Oyunun gerektirdiği sürüm bir ay içinde yeniden yükseldi. PlayStation Game Size, 3 Ekim’de GTA 6 için 14.10 sürümünün şart olduğunu duyurmuştu. Sony ve Rockstar Games bu gereksinimi henüz resmi olarak doğrulamadı, ancak bilgi PlayStation Store’un arka planındaki oyun verilerinden geliyor ve hesabın bu tür paylaşımları genellikle doğru çıkıyor.

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PS5 14.22 güncellemesi ne getiriyor?

Sony’nin güncelleme notlarına göre 14.22 sürümü yalnızca sistem yazılımındaki güvenlik açıklarını kapatıyor. Konsola yeni bir özellik eklenmiyor. Güncelleme, iki haftadan kısa süre önce yayınlanan ve bazı ekranlardaki mesajları iyileştiren 14.20 sürümünün hemen ardından geldi.

Kısa notların arkasında PS5’te son aylarda hızlanan jailbreak girişimleri bulunuyor. Temmuz’daki 13.60 sürümünde çalışan ve tarayıcıdaki bir açıktan yararlanan Relapse yöntemi, konsolda ev yapımı uygulamaların ve oyun kopyalarının çalıştırılmasına imkan tanımıştı. Sony o tarihten bu yana 14.00, 14.10, 14.20 ve son olarak 14.22 sürümleriyle art arda güvenlik güncellemesi yayınladı.

GTA 6 neden en yeni sistem yazılımını istiyor?

Bazı oyunların açılabilmesi için güncel sistem yazılımı istemesi yeni bir uygulama değil, Sony daha önce Marvel’s Wolverine gibi oyunlarda da benzer bir şart koymuştu. Push Square’in haberine göre GTA 6’da gereken sürümün çıkışa iki hafta kala yeniden yükseltilmesi, Sony’nin oyunun kırılmış konsollarda çalıştırılmasının önüne geçmek istediğini gösteriyor.

Jailbreak yöntemleri genellikle eski sistem yazılımlarında bulunan açıklara dayanıyor. Bu yüzden kırılmış konsollarını güncellemeyen kullanıcılar GTA 6’yı çalıştıramayacak. Benzer bir durum PS3 döneminde de yaşanmış, Gran Turismo 5 konsolun arayüzündeki bir güvenlik sorunu nedeniyle birkaç gün ertelenmişti.

Oyuncular ne yapmalı?

Konsolunu düzenli olarak güncelleyen kullanıcılar için yeni şart bir sorun yaratmıyor. Otomatik güncellemesi kapalı olan PS5’lerde ise sistem yazılımı güncellemesi Ayarlar > Sistem > Sistem Yazılımı > Sistem Yazılımı Güncelleme ve Ayarları menüsünden elle yüklenebiliyor.

GTA 6’nın PS5’te 210 GB yer kaplayacağı da hesaba katıldığında, ön yükleme başlamadan önce hem depolama alanının hem de sistem yazılımının hazır olması önem taşıyor. Ön yükleme 12 Kasım’da başlayacak, oyun ise 19 Kasım’da gece yarısı Türkiye dahil tüm dünyada aynı anda açılacak.