Apple yeni iOS 18.5 Beta 2 güncellemesini yayınladı

Apple ürün ekosistemi için yeni yazılım güncellemelerini duyurdu.

iOS 18.5 Beta 2 güncellemesi geliştiriciler için resmen yayınlandı.

Şirket aynı zamanda iPadOS 18.5, macOS 15.5 Sequoia, watchOS 11.5, tvOS 18.5 ve visionOS 2.5'in Beta 2 sürümlerini de sundu.

Teknoloji devi Apple genel test kullanıcılarına dağıtılmayan ilk önizleme sürümlerinden kısa bir süre sonra, beşinci tur ara güncellemelerin ikinci adımını nihayet karşımıza çıkardı. iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5 Sequoia, watchOS 11.5, tvOS 18.5 ve visionOS 2.5’in Beta 2 sürümleri kullanıma sunuldu. Fakat güncellemelere erişim şu anda resmi geliştirici programına kayıtlı geliştiricilerle sınırlı durumda.

Önceki döngünün aksine, bu özel güncellemelerde yapay zeka ile ilgili haberlere yönelik beklentiler düşük görünüyor. Nihai sürümlerin Mayıs ayı civarında kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor. İşte Apple’ın yeni güncellemeleriyle ilgili bilinen tüm detaylar…

Apple’ın yeni güncellemeleri kullanıcılarla buluştu

iPhone ve iPad işletim sistemleri için 22F5053f yapı numarası iOS 18.5 ve iPadOS 18.5’in ikinci önizlemesini temsil ediyor. Bu yazılım, Beta 1 sürümü 22F5042g‘nin yerini alıyor.

iOS 18.5 Beta 2 güncellemesi, iOS 18.4’ten güncellenen iPhone 14 Pro’da yaklaşık 7.31 GB yer kaplıyor. Uyumluluk 2018 iPhone XS ve iPhone XR ile başlayıp 2018-2019 iPad modellerinden itibaren devam ediyor.

Yapı kodunun son harfiyle gösterilen dahili kararlılık göstergesi, “g”den “f”ye değişiyor. Bu da sürümün hala ön final geliştirme aşamasında olduğunu bizlere gösteriyor.

Mac tarafında macOS 15.5 Sequoia, 2 Nisan’daki 24F5042g‘nin yerini alan 24F5053f derlemesiyle ikinci Beta sürümüne ulaşıyor. Beta 2 için güncelleme oldukça büyük görünüyor. macOS 15.4’ten gelen bir MacBook Pro 16 M1’de yaklaşık 15,7 GB’lık dosya boyutu karşımıza çıkıyor. Burada yapının son harfi “g”den “f”ye dönüşüyor. Bu da ilerleme kaydedildiğini ancak henüz tam bir istikrardan uzak olunduğunu gösteriyor.

Giyilebilir cihazlar için watchOS 11.5, 22T5542f derlemesinin devamı niteliğindeki 22T5553d derlemesiyle Beta 2 olarak geliyor. Uyumluluk Apple Watch Series 6 ve sonraki modelleri kapsıyor.

Yapı kodunun ilk harfi olan “T”nin önceki döngüden değişmeden kalması, bu güncellemenin önemli işlevsel değişiklikler getirmeyebileceğine dair olası bir ipucu olabilir. Son harf olan “d” ile gösterilen kararlılık, önceki “f” harfine göre bir iyileşme gösteriyor ve yeni çıkan sürümler arasında nispeten daha kararlı bir konuma getiriyor.

Aynı durum tvOS 18.5 ve ikinci Beta sürümü 22L5553d (önceki 22L5542f) yapısıyla tanımlanan HomePod yazılımı için de geçerli durumda. Yine yapı kodundaki “L” harfi değişmeden kalıyor. Bu da yeni özelliklere daha az odaklanıldığını gösteriyor. Stabilite “f” derecesinden “d” derecesine yükseliyor.

Apple Vision Pro için de geliştirme çalışmaları sürüyor. visionOS 2.5 Beta 2 artık 22O5453e (önceki 22O5442g) sürümüyle kullanılabilir. Belirtilen kararlılık “g”den “e”ye doğru gidiyor. Bu bizlere henüz nihai versiyondan çok uzak olduğumuzun ipucunu veriyor. Kodda aynı “O” harfinin kullanılması, burada önemli işlevsel yeniliklerin bulunmadığına işaret ediyor.