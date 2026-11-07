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    Samsung Health’te eski adım kayıtları silinmediği halde sıfır görünüyor

    Kasım başındaki güncellemenin ardından Samsung Health'in Adımlar ekranında 2 Kasım öncesi kayıtlar sıfır görünüyor. Aynı veriler Günlük aktivite bölümünde duruyor.
    Galaxy telefonda açık Samsung Health uygulamasının ana ekranı
    Samsung Health'in yenilenen ana ekranı. Görsel: Samsung
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    • Samsung Health kullanıcıları, Kasım başındaki güncellemeden sonra 2 Kasım öncesine ait adım kayıtlarının Adımlar bölümünde sıfır göründüğünü bildiriyor.
    • Aynı günlerin adım sayıları uygulamanın Günlük aktivite bölümünde görünmeye devam ettiği için verilerin silinmediği anlaşılıyor.
    • Samsung henüz hatayla ilgili bir açıklama yapmadı ve sorunu gideren bir güncelleme yayınlamadı.

    Samsung Health kullanıcıları, uygulamanın Kasım başında gelen güncellemesinin ardından geçmiş adım kayıtlarının kaybolduğunu bildiriyor. Şikayetlere göre 2 Kasım öncesine ait günlük adım sayıları, uygulamanın Adımlar bölümünde sıfır olarak görünüyor.

    İlk bakışta ciddi bir veri kaybı gibi duran sorunda kayıtlar aslında silinmemiş. Aynı günler uygulamanın Günlük aktivite bölümünden açıldığında adım sayıları eksiksiz görünmeye devam ediyor. Bu da hatanın verilerin kendisinden değil, Adımlar ekranının eski kayıtları göstermesinden kaynaklandığına işaret ediyor.

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    Samsung Health’te adım geçmişi neden sıfır görünüyor?

    Android Authority’nin haberine göre şikayetler Reddit’te ve Samsung’un resmi topluluk forumlarında birikiyor. Etkilenen kullanıcıların çoğu, sorunun 2 Kasım’da yayınlanan Samsung Health güncellemesinden sonra başladığını söylüyor. Paylaşılan ekran kayıtlarında eski tarihlerin adım sayısı “0” olarak listelenirken aynı tarihler Günlük aktivite kartında doğru değerleriyle yer alıyor.

    Hatanın nedeni ise henüz belli değil. Bazı kullanıcılar sorunun, ABD’de yaz saati uygulamasının 1 Kasım’da sona ermesiyle aynı günlere denk geldiğine dikkat çekiyor, ancak bu bağlantı doğrulanmış değil. Sammy Fans da hatanın kullanıcıların yalnızca bir kısmında görüldüğünü ve aktivite kayıtlarının veritabanında yerinde durduğunu belirtiyor.

    Samsung Health uygulamasının Aktivite ekranı ve Günlük aktivite kartı
    Samsung Health’in Aktivite ekranı. Eski günlerin adım sayıları Günlük aktivite kartında görünmeye devam ediyor. Görsel: Samsung

    Samsung’dan açıklama geldi mi?

    Samsung şimdiye kadar hatayı kabul eden bir açıklama yapmadı, sorunu gideren bir güncelleme de yayınlanmadı. Bu süre içinde eski bir günün adım sayısına bakmak isteyen kullanıcılar, ilgili tarihi Adımlar yerine Günlük aktivite bölümünden açarak toplam adımı görebiliyor.

    Samsung Health, Türkiye’de satılan Galaxy telefonlarda önceden yüklü geliyor ve Galaxy Watch saatlerin adım, uyku ve nabız verilerini de bu uygulama topluyor. Türkiye’deki kullanıcılardan aynı soruna dair doğrulanmış bir şikayet ise henüz bulunmuyor.

    Uygulama Haziran’da baştan tasarlanmıştı

    Samsung Health bu yıl Haziran’da kapsamlı bir yenilemeden geçmişti. Samsung’un duyurusuna göre uygulama uyku, aktivite, beslenme, farkındalık ve sağlık değerleri olmak üzere beş ana bölüm etrafında yeniden düzenlendi. Ana ekrana yapay zeka destekli Enerji Puanı ile günlük öneriler taşındı.

    Aynı güncellemeyle gelen Fitness Endeksi de adım verisine dayanıyor. Özellik, kalp atış hızı ve VO2 maks değerinin yanında günlük adım sayısını benzer kullanıcılarla karşılaştırıyor ve buna göre kişisel hedefler öneriyor. Yeni özellikler, Android 10 ve üzeri telefonlarda Samsung Health’in 7.0 ya da daha yeni sürümüyle çalışıyor ve Samsung hesabıyla giriş yapılmasını gerektiriyor.

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    Baris Mancar

    Üniversitede Fizik ve Sosyoloji eğitimlerini almış olan Barış Mancar, aynı yıllarda dijital medya dünyasına adım atmıştır. 2013 yılında Webmasto'yu kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında Dijital Medya Danışmanı olarak görev almıştır. 2019 yılında kurduğu Londra merkezli dijital medya ajansı (Kutola) altında çalışmalarını sürdürmektedir. Sıkı bir kitap okuyucusu ve kişisel blog yazarıdır.

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