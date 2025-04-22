iPhone’lar için iOS 18.5 Beta 3 güncellemesi yayınlandı

Apple ürün ekosistemi için yeni güncellemelerini yayınladı.

iOS 18.5 Beta 3 güncellemesi geliştiricilere sunuldu.

Şirket ayrıca iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ve visionOS için yeni güncellemeler de paylaştı.

Teknoloji devi Apple yazılım geliştirme yolculuğuna hızla devam ediyor. Şirket çoğunlukla geliştiricilere test amaçlı olmak üzere, işletim sistemlerinin yeni ön sürümlerini dağıtmayı sürdürüyor. ABD’li marka, ekosistemindeki birden fazla platform için güncellenmiş sürümler yayınladı. Bu sayede test uzmanları gelecekteki yeni özellikleri değerlendirme fırsatına sahip olmaya başladı.

Geliştirici programına kayıtlı iPhone ve iPad sahipleri artık en son yazılım sürümlerine erişebiliyor. Apple, iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 Beta 3 sürümünü kullanıma sundu. Bu güncellemeleri alma işlemi doğrudan cihazlardan, yerleşik Ayarlar uygulaması aracılığıyla gerçekleşiyor. Kayıtlı geliştiriciler yeni sürümleri herhangi bir ücret ödemeden indirebilirebiliyor.

Kuruluma devam etmek için “Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri” sayfasına gidin ve oradan mevcut en son sürümü seçin. Apple Kimliğinizin geliştirici hesabınızla doğru şekilde ilişkilendirildiğini doğrulamanız gerektiğini de hatırlatalım.

Bu bağlantı güncellemeyi kablosuz olarak, yani yaygın olarak bilinen adıyla over-the-air (OTA) yoluyla almanızı sağlıyor. Ayrıca iPhone ve iPad’i güncelleme yönteminin aynı olduğunu da ekleyelim.

macOS, watchOS, tvOS ve visionOS’un yeni sürümleri de çıktı

Apple ayrıca Mac bilgisayarlar için yeni sürümünü de sundu. macOS Sequoia 15.5 Beta 3 sürümü geliştiricilerin derinlemesine test edebilmeleri için yayınlandı. macOS’un bu yeni sürümünün kurulumu, Mac’in Sistem Ayarları’na entegre edilmiş Yazılım Güncelleme işlevi kullanılarak yapılabiliyor.

Apple Watch’a özel işletim sistemi de bu geliştirme döngüsünde güncelleme alıyor. Apple, watchOS 11.5 Beta 5’i kayıtlı geliştiricilere yayınladı. Güncelleme akıllı, saatin eşleştirildiği iPhone’daki Apple Watch uygulaması kullanılarak indirilebiliyor.

Şirketin ön sürüm yazılım dağıtımı yalnızca büyük işletim sistemleriyle sınırlı değil. Apple ayrıca geliştiricilere visionOS 2.5 Beta 3 ve tvOS 18.5 Beta 3’ü de sunarak tüm aktif platformlardaki test kullanıcıları için Beta güncelleme dağıtımını tamamladı.

Şirket, yazılımın genel kullanıma sunulmasından önce kararlılığını ve performansını iyileştirmek için bu değerli geri bildirimleri kullanıyor. Geliştirici topluluğu bu son Beta sürümlerinin içeriklerini daha derinlemesine inceledikçe, belirli değişiklikler hakkında daha fazla ayrıntı zamanla ortaya çıkacak.