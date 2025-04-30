Apple yeni iOS 18.5 Beta 4 güncellemesini yayınladı

Apple ürün ekosistemi için yeni güncellemelerle karşımıza çıktı.

iOS 18.5 Beta 4 güncellemesi geliştiriciler için yayınlandı.

Şirket ayrıca iPadOS 18.5, macOS 15.5 Sequoia, watchOS 11.5, tvOS 18.5 ve visionOS 2.5 için yeni Beta sürümlerini de sundu.

Teknoloji devi Apple, işletim sistemleri için yeni ön sürümleri yayınladı. Beta programına kayıtlı geliştiriciler artık beşinci ara döngünün dördüncü sürümü test edilebiliyor. Bu önemli dönüm noktası, son kullanıcılar için nihai sürüme doğru ilerleyen yazılımlar olan iOS 18.5, iPadOS 18.5, macOS 15.5 Sequoia, watchOS 11.5, tvOS 18.5 ve visionOS 2.5 güncellemelerini içeriyor.

iOS 18.5 Beta 4 güncellemesi önceki sürümden yaklaşık bir hafta sonra kullanıcılarla buluşuyor. Bu da belirli geliştirme döngüsünün sonuna yaklaştığımızı gösteriyor. Daha çok sistem kararlılığına odaklanan güncellemeleri şu anda uyumlu modellerde test etmek mümkün.

Apple ürün ekosistemi için yeni Beta güncellemelerini sundu

iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 için 22F5068a derlemesiyle yazılımlar çeşitli iyileştirmeler alıyor. iPhone Xs/Xr ve son iPad’ler için 22F5053j’nin yerini alan yeni yapı kodu, kararlılığa ulaşıldığının dahili bir göstergesi olan son “a” ile piyasaya sürülmeye hazır olduğunu bildiriyor.

Mac cephesinde ise macOS 15.5 Sequoia, uyumlu bilgisayarlar için geliştiricilere dağıtılan 24F5068b derlemesiyle ilerliyor. “b” harfi sonuncuya yakın, oldukça iyi bir istikrar seviyesini ifade ediyor.

Apple önceki sistemlerini de unutmuyor. RC 3 sürümü artık macOS 14.7.6 Sonoma (yapı 23H622 ) ve macOS 13.7.6 Ventura (yapı 22H622 ) için kullanılabilir durumda. Bu da bu platformlardaki çalışmaların tamamlandığının bir işareti olarak kabul ediliyor.

Apple Watch (Series 6 ve üzeri) için watchOS 11.5 derleme 22T5567a’yı aldı. Apple TV için tvOS 18.5 ve HomePod için audioOS 18.5, 22L5566a derlemesini paylaşıyor.

Son olarak Apple Vision Pro için visionOS 2.5 sürümü 22O5467a sürümüyle geldi. Bu üç işletim sisteminin de derlemesi, Beta sürümü için beklenen maksimum dahili kararlılık düzeyini belirten “a” harfiyle sona eriyor.

iOS 18.5 kararlı sürümü ne zaman çıkacak?

Teknoloji devi Apple’ın dağıtım geçmişine bakacak olursak, merakla beklenen beşinci güncellemenin kararlı sürümlerinin yayınlanma tarihi genellikle Mayıs ayı civarında oluyor.

Bu özel güncelleme grubu için, özellikle de yapay zeka cephesinde, büyük ölçekte yeni özelliklerin tanıtılması konusunda belirli bir beklenti yok gibi görünüyor. Zira önceki döngüde bu alanda gelişmeler yaşanmıştı.

Kullanıcıların dikkatleri artık daha çok optimizasyona odaklanmış durumda. Ayrıca yaklaşan Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC25) gelecekteki büyük sürümler için beklentileri artırdığını da ekleyelim. iOS 19 işletim sisteminin resmi olarak tanıtılacağı bu organizasyon, 9-13 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.