iOS 18.5 neler sunacak? İşte yenilikleri ve çıkış tarihi

Apple, iOS 18.5 güncellemesini çok yakında kullanıcılarla buluşturacak.

Merakla beklenen güncelleme şu anda Beta kullanıcılarıyla test ediyor.

Güncellemenin sunacağı yenilikleri ve yazılımın muhtemel çıkış tarihini sizler için bir araya getirdik.

Teknoloji devi Apple, iOS 18.5 güncellemesini Mayıs ayında genel kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Şu anda Beta aşamasında test edilen güncelleme çeşitli performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve Mail gibi yerel uygulamalarda küçük ayarlamalar getirecek.

Sistemin yeni versiyonu daha önce üç Beta sürümüne erişti. Bunlardan en sonuncusu ise 21 Nisan tarihinde yayınlandı. Merakla beklenen kararlı sürüm için geri sayım başlarken, güncellemenin hayatımıza gireceği yenilikler de ortaya çıktı.

iOS 18.5 ne zaman çıkacak?

Apple tarafından yayınlanacak iOS 18.5 güncellemesinin çıkış tarihi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Fakat önceki sürümlerin geçmişine dayanarak bazı tahminlerde bulunmak mümkün.

Zira Apple bu ara güncellemeleri genellikle Mayıs ayının ikinci yarısında yayınlıyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse iOS 17.5 güncellemesi 13 Mayıs 2024’te yayınlandı. iOS 16.5 ise 18 Mayıs 2023’te karşımıza çıkmıştı.

Bu mantıkta düşünürsek iOS 18.5’in çıkış tarihi 13 Mayıs – 20 Mayıs arasında gerçekleşebilir. Fakat yine de bunun resmi olarak doğrulanmadığını, yalnızca tahminlere dayandığını belirtmek isteriz.

Yeni iPhone güncellemesi, sürüm ekosistemi gelecekteki iOS 19‘a hazırlamada önemli bir adımı temsil edecek. Apple, iOS 18.6’nın Beta testlerine Mayıs ayında başlayacak. 9 Haziran’da geleneksel açılış konuşmasıyla başlayacak olan WWDC25 etkinliğinde iOS 19 resmi olarak tanıtılacak.

iOS 18.5 ile gelecek yeni özellikler

İşletim sisteminin yeni versiyonu ne yazık ki önemli yenilikler getirmeyecek. Fakat yine de Apple halihazırda bazı değişiklikleri doğruladı. Bu değişikliklerin çoğu, önceki sürümlerde yeniden tasarlanan ve şu anda kullanıcı geri bildirimlerine göre daha da geliştirilen Mail uygulamasını etkiliyor.

9to5Mac’in haberine göre iOS 18.5 Beta kullanıcıları artık Mail uygulaması üzerinden doğrudan kişi fotoğraflarının görüntülenmesini devre dışı bırakmaya olanak tanıyan yeni bir düğmeyi test ediyor. Bunu yapmak için arayüzün sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunmanız ve “Kişi fotoğraflarını göster” seçeneğini devre dışı bırakmanız yeterli oluyor. Daha önce bu özellik için Ayarlar uygulamasına erişim gerekiyordu.

Bir diğer dikkat çeken değişiklik ise Mail uygulamasının “Tüm Mesajlar” görünümünde oluyor. Daha önce yalnızca hareketlerle erişilebilen bu seçenek artık “Ana”, “İşlemler”, “Güncellemeler” ve “Promosyonlar” sekmelerinin yanında ayrı bir sekme olarak yer alıyor. Böylece kategori uygulanmadan tüm mesajlara daha kolay ulaşılabiliyor.

Apple ayrıca Ayarlar uygulamasında AppleCare bilgilerinin görünürlüğünü de artırdı. iOS 18.5 ile kullanıcılar artık cihazlarının garanti bilgilerini Ayarlar menüsünün en üstünden daha kolay bir şekilde görüntüleyebilecek.