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    Kullanıcılar iOS 18.5’teki can sıkıcı hatalar yüzünden isyan ediyor

    Yakın zaman önce yayınlanan iOS 18.5 güncellemesinde yer alan can sıkıcı hatalar yüzünden kullanıcılar isyan ediyor.
    iOS 18.5
    • Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 18.5 güncellemesi birçok can sıkıcı hataya ev sahipliği yapıyor.
    • Kullanıcılar cihazlarının aşırı ısındığını, bazı uygulamaların çöktüğünü ve çeşitli hatalarla karşılaştıklarını bildiriyor.
    • Apple bu sorunları çözmek için ilerleyen günlerde iOS 18.5.1'i yayınlamayı planlıyor.

    iPhone cihazlarını iOS 18.5 güncellemesine yükselten kullanıcılar aşırı ısınma, çökme ve ekrandaki dokunuşları algılamama gibi çeşitli hatalar bildiriyor. Teknoloji devi Apple tespit edilen başlıca sorunlar için bir düzeltme üzerinde çalışıyor.

    iOS 18.5’in yayınlanmasından bu yana özellikle de iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro sahipleri olmak üzere iPhone kullanıcıları, aşırı ısınma ve uygulama çökmeleriyle ilgili hatalardan bahsetmeye başladı. En sık karşılaşılan sorunlar arasında dokunmatik arızalar, yani ekranın basit komutlara yanıt vermemesi yer alıyor.

    Bir iPhone 15 Pro Max kullanıcısı bazı web sitesi ve uygulamalarda üst köşelerde yer alan pencere kapatma komutunun kayıt altına alınmadığını belirtiyor. Ayrıca oyun oynama, video düzenleme gibi yoğun aktiviteler sırasında aşırı ısınma yaşandığı ve bunun da cihazların kullanılabilirliğini doğrudan etkilediği söylüyor.

    Bazı kullanıcılar güncellemeden sonra pil ömürlerinin iyileştiğini iddia ederken, bazıları ise pil ömrünün önemli ölçüde kötüleştiğini aktarıyor. Belirtilen diğer sorunlar arasında ana ekrandan simgelerin rastgele kaybolması ve genel olarak yaygın görevlerin gerçekleştirilmesinde yaşanan yavaşlık da yer alıyor.

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    Apple, iOS 18.5.1 için kolları sıvadı

    iOS 18.5’te bulunan hataların olumsuz etkileri göz önüne alındığında Apple, iOS 18.5.1’i yayınlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merakla beklenen güncellemenin 26 veya 27 Mayıs tarihinde yayınlanması planlanıyor.

    iPhone 15 Pro Max

    Yeni sürümde kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen hataların giderilmesine odaklanılacak. Planlanan temel ayarlamalar arasında özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro’da aşırı ısınma olaylarını sınırlayacak sistem optimizasyonları yer alıyor.

    Bildirimleri etkileyen hata iletişimi aksatıyor

    Birçok kullanıcı tarafından bildirilen bir diğer sorun ise WhatsApp ve Snapchat gibi popüler uygulamalardan gelen bildirimlerin gecikmeli veya hatasız alınması oluyor. iOS 18.5.1 güncellemesi bu bildirimlerin daha verimli bir şekilde iletilmesini sağlayarak iletişimin daha iyi çalışmasını sağlayacak.

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    Ayrıca güncelleme bazı kullanıcıların dosyaları doğrudan Dosyalar uygulamasına kaydetmesini engelleyen Safari’deki indirme hatalarını da çözmeyi vaat ediyor.

    Rahatsızlık yaşamamak ve iPhone’unuzun her zaman korunmasını sağlamak için uzmanlar otomatik güncellemeleri etkinleştirmenizi öneriyor.

    Bu özellik etkinleştirildiğinde iOS 18.5.1 kullanıma sunulduğunda sistem manuel bir müdahaleye gerek kalmadan en kısa sürede güncellenecek.

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    iOS 19 için geri sayım başladı

    Apple ekibinin şu anda ana odak noktası ise iOS 19 işletim sistemine çevrilmiş durumda. Merakla beklenen güncellemenin Beta sürümü 9 Haziran’da yapılması planlanan WWDC25 etkinliğinin açılışından kısa bir süre sonra yayınlanacak.

    iOS 19

    Fakat bu noktada kullanıcıların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Zira erken Beta sürümleri daha fazla hataya ve yüksek pil tüketimine sahip olma eğiliminde oluyor.

    iOS 19 işletim sistemini alacak modeller şu şekilde sıralanıyor:

    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone SE (2020)
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone SE (2022)
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 16
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 16 Pro Max
    • iPhone 17
    • iPhone 17 Plus
    • iPhone 17 Pro
    • iPhone 17 Pro Max
    • iPhone 17 Air

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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