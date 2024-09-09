iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max amiral gemisi özellikleri ile tanıtıldı

Apple bugün It’s Glowtime etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini piyasaya sürdü. Serinin standart modelleri olan iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerini karşımıza çıkaran şirket, sonrasında ise daha gelişmiş özelliklere sahip iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max cihazlarını tanıttı.

Apple’ın yeni amiral gemisi cihazları önceki nesle kıyasla bazı önemli değişiklikler getiriyor. Titanyum gövdeyi koruyan şirket, daha ince kenarlar ve daha büyük ekranlarla geliyor. Yeni bir 48 MP ultra geniş kamera, fotoğraf çekerken ve video kaydederken daha fazla özgürlük sağlayan yeni bir yakalama düğmesiyle daha işlevsel bir hale geliyor. Öte yandan 18 Pro çip ile üst düzey bir yapay zeka deneyimi sağlanıyor. Bunun için cihaz Haziran ayında WWDC 2024 etkinliğinde tanıtılan Apple Intelligence desteğiyle güçlendiriliyor.

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Ekran

Donanım

Kamera

Pil

Fiyatlar

Tasarım

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’teki en büyük değişiklik, önceki nesle göre daha da ince kenarlar kazanan ön tarafta yer alıyor. Bu da Apple’a cihazların boyutlarını büyük ölçüde değiştirmeden ekranı artırma alanı sağlıyor. Daha fazla dayanıklılık ve daha hafif bir gövde sağlamaya yardımcı olan beşinci derece titanyumdan yararlanılıyor.

Cihazın arka kısmında yuvarlatılmış köşelere sahip karakteristik bir kare modül yer alıyor. Bu modülde üç kamera sensörü, bir LED flaş ve bir LiDAR sensörü bulunuyor. Kameraların 3D mekansal izlemeye odaklanacka şekilde konumlandırıldığı vurgulanıyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin en dikkat çekici unsurlarından bir iise sağ tarafta yer alan yeni bir düğmenin varlığı oluyor. Kullanıcılar artık fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kamera deklanşörünü kontrol etme görevine sahip yakalama düğmesinden faydalanabiliyor. Telefonların sol ksımında ise alışık olduğumuz şekilde ses düğmeleri ve işlem düğmesi karşımıza çıkıyor.

Ekran

iPhone 15 Pro’da 6,1 inç ekran sunan Apple, iPhone 16 Pro’da ise 6,3 inçlik daha büyük bir ekrana yer veriyor. iPhone 15 Pro Max’teki 6,7 inçlik ekranın yerini ise iPhone 16 Pro Max’te 6,9 inç boyutundaki ekran alıyor.

120 Hz yenileme hızına ve 19,5:9 en boy oranında FHD+ çözünürlüğe (1290 x 2796 piksel) sahip OLED ekranlar maksimum 2.000 nit parlaklık, HDR10 ve Dolby Atmos destekleri sunuyor. Cihazların paneli önceki nesle göre yüzde 50’ye kadar daha dayanıklı olan yeni nesil Ceramic Shield camla korunuyor.

Donanım

Apple’ın akıllı telefonlar için şimdiye kadar ürettiği en güçlü çip olan yeni A18 Pro her iki cihazda da kullanılıyor. Apple Intelligence’a odaklanarak TSMC’nin güncellenmiş 3nm sürecini temel alan yeni işlemci, büyük yapay zeka dil modellerinin yerel olarak işlenmesi için güçlü bir NPU’ya sahip oluyor.

Apple şimdilik iPhone 16 Pro serisinin fiyatları hakkında herhangi bir bilgi vermiyor. Ancak tahminlere göre cihazda yine 8 GB RAM kapasitesi bulunacak. Öte yandan telefonlar 256 GB, 512 GB ve 1 TB’lık dahili depolama alanı seçenekleriyle donatılıyor. Cihazlar iOS 18 işletim sistemiyle karşımıza çıkıyor.

Kamera

Apple’ın yeni telefonları 48 MP ana kameraya ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte 5x optik yakınlaştırma desteğine sahip 12 MP telefoto lens ve 48 MP ultra geniş açılı lens sunuluyor.

A18 Pro ve Apple Intelligence ile optimize edilen kamera işlevlerine sahip olan cihazlar Gece Modu, Sinematik Mod ve Portre Modu gibi seçenekler için önemli iyileştirmeler sağlıyor. Ayrıca modellerin ön tarafta 12 MP selfie kamerasına yer verdiğini de ekleyelim.

Pil

Yeni iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri A18 Pro çipinin optimizasyonları sayesinde bir günden fazla yoğun kullanımla uzun pil ömrü vaat ediyor. Önceki nesle göre artışlarla küçük modelde 3.355 mAh, büyük modelde ise 4.676 mAh pil kapasitesi bulunuyor. MagSafe veya Qi2 standardıyla uyumlu diğer kablosuz şarj cihazları aracılığıyla 27 watt’a kadar kablolu ve 15 watt’a kadar kablosuz kapasiteyle devam ediyor.

Fiyatlar

iPhone 16 Pro serisi akıllı telefon modelleri Türkiye’de ön siparişe açıldı. iPhone 16 Pro modeli 82 bin 999 TL’den raflarda boy göstermeye başlarken, iPhone 16 Pro Max cihazı ise 99 bin 999 TL’den başlıyor. 13 Eylül’e ön siparişlerin açılacağı, 20 Eylül’de ise resmi satışların başlayacağı belirtiliyor.