Apple, WWDC25 tarihini resmen duyurdu

Apple'ın bu yılki Dünya Geliştiriciler Konferansı etkinliği için beklenen haber geldi.

Şirket, WWDC25 etkinliğinin tarihini açıkladı.

Merakla beklenen organizasyon, 9-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Teknoloji devi Apple, 2025 Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC25) etkinliğinin 9-13 Haziran tarihleri ​​arasında çevrimiçi olarak düzenleneceğini doğruladı. Geliştirici topluluğu için her zaman bir referans noktası olan etkinliğe Apple Developer uygulaması, Apple Developer internet sitesi ve resmi YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak erişilebilecek.

Şirket, 9 Haziran’daki Açılış Günü için Cupertino’daki sınırlı sayıda seçilmiş katılımcıya özel bir yüz yüze etkinliğe ev sahipliği yapacak. WWDC25 geniş yelpazede içerik ile karşımıza çıkacak. Apple, ekosistemleri için en son yazılım yeniliklerini hayranlarına sergileyecek.

WWDC25 etkinliğinden neler bekleniyor?

36. Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 ve visionOS 3’ün yeni sürümlerine odaklanarak yoğun bir etkinlik olması bekleniyor. Sürprizlerle dolu bir dizi duyurunun bu lansmanda karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor.

Açılış konuşması ve “Platforms State of the Union” sunumu talep üzerine video oturumları, çevrimiçi laboratuvarlar ve şirketin mühendislik ve tasarım ekipleriyle etkileşim kurma fırsatlarıyla dolu yoğun bir haftanın başlangıcı olacak.

Bu faaliyetler, Apple platformlarında uygulama ve servis geliştirenlere gelişmiş teknik destek ve özel bilgiler sağlamayı amaçlayacak. 9 Haziran’daki yüz yüze etkinlik ise seçili geliştiriciler ve öğrenciler için benzersiz bir fırsat sunacak.

Bu öğrenciler açılış konuşmasına canlı olarak katılabilecek ve Apple uzmanlarıyla bireysel ve grup oturumlarına katılabilecek. Toplantı, ağ kurma ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan özel etkinliklerle zenginleştirilecek.

Apple yeni nesilleri desteklemek için programlama ve tasarım alanında genç yetenekleri teşvik etmeyi amaçlayan Swift Student Challenge gibi girişimleri desteklemeye devam edecek. Programın tamamına ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki haftalarda paylaşılacak. WWDC25, Apple ekosisteminde çalışan ve yenilik yapan herkes için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olmayı vaat ediyor.