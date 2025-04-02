iOS 19 güncellemesi 3 eski iPhone’da desteklenmeyecek

Apple'ın yeni iOS güncellemesi için kötü haber geldi.

Haziran ayındaki WWDC25'te tanıtılacak iOS 19 üç eski iPhone'da çalışmayacak.

İddialara göre iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modelleri yeni güncellemeyi desteklemeyecek.

Teknoloji devi Apple tüm ürün ekosistemde tutarlı bir tasarım oluşturmayı amaçlayan iOS 19 güncellemesi için çalışmalarına devam ediyor. Fakat ortaya çıkan son raporlar, bazı kullanıcılar için ne yazık ki hayal kırıklığı yaratıyor.

Güncellemenin son sürümü ile birlikte iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max için desteğin sonu gelebilir. 2018 yılında piyasaya sürülen ve A12 Bionic tabanlı olan bu akıllı telefonlar, yeni grafik tasarımının gereklilikleri nedeniyle uyumluluk dışında kalabilir.

iOS 7’den bu yana en büyük Apple güncellemesi geliyor

Söylentilere göre yeni güncelleme ile birlikte grafik tarafında büyük bir yenileme yapılacak. Bu muhtemelen 2013 yılında tanıtılan iOS 7’den bu yana en büyük güncelleme olacak. Apple’ın iOS, macOS ve iPadOS’ta tasarımı birleştirmek için çalıştığı; ikonlar, düğmeler, kontroller ve uygulama arayüzü öğeleri üzerinde yeniliklere gittiği ifade ediliyor.

Şirketin bu noktadaki nihai hedefi cihazlar arası etkileşimi ve gezinmeyi basitleştirerek kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak olacak. Bu evrimin bir parçası olarak Apple Vision Pro cihazı için geliştirilen yazılımdan açıkça ilham alınarak, modern ve ayırt edici bir görünüm için yarı saydam grafik efektlerinin benimsendiğini göreceğimize işaret ediliyor.

Fakat maalesef ki bu durum bazı eski iPhone’ların yeni güncellemeyi desteklememesine yol açacak gibi görünüyor. Üç eski modelin iOS 19 güncellemesini alamayacağı söyleniyor.

iPhone XR / XS / XS Max yeni güncellemeyi alamayacak

Yeni estetik arayışı nedeniyle iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin bu güncellemeyi alamayacağı vurgulanıyor. A12 Bionic çip geçerli olsa da yeni sistemin grafiksel ve işlevsel hedeflerini desteklemek için donanım sınırını temsil edebilir.

11 serisinden başlayarak daha yeni çiplere sahip iPhone’ların iOS 19’u sorunsuz bir şekilde karşılaması bekleniyor. Ancak kaynaklar arasında bazı görüş ayrılıkları olduğunu da söylemekte fayda var. Daha önceki söylentilerde, uyumluluğun iOS 18’e sahip tüm cihazlara genişletileceği iddia edilmişti. Fakat son raporlar bu söylentilerle çelişiyor.

Merakla beklenen iOS 19 güncellemesi 9 Haziran’da WWDC25 etkinliğinde resmi olarak tanıtılacak. Apple bu etkinlikte iOS 19’un yanı sıra iPadOS 19 ve diğer yazılım güncellemelerini de sahneye çıkaracak. Ayrıca söz konusu güncellemeleri destekleyen cihazların listesi de kesin olarak burada duyurulacak.