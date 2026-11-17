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Meta, Instagram'ın mesajlaşma bölümünü ayrı bir uygulamaya taşıyan Direct'i Türkiye ve Tayland'da test etmeye başladı.

Uygulamaya Instagram hesabıyla giriş yapılabildiği gibi e-posta adresi ya da telefon numarasıyla da kaydolunabiliyor.

Instagram hesabıyla giriş yapanların sohbetleri iki uygulama arasında eşitleniyor, uygulama Android ve iOS'ta sunuluyor.

Meta, Instagram’ın mesajlaşma bölümünü ayrı bir uygulamaya taşıyan Direct’i test etmeye başladı. Şirketin 17 Kasım 2026 Salı günü yaptığı duyuruya göre uygulama şimdilik yalnızca Türkiye ve Tayland’da, Android ve iOS için kullanıma sunuluyor.

Direct, arkadaşlar ve aileyle bire bir ya da grup halinde yazışmak için tasarlanan bir uygulama olarak tanıtılıyor. Uygulamayı Instagram’ın mesaj kutusundan ayıran en önemli fark ise Instagram hesabı gerektirmemesi. Kullanıcılar Direct’e e-posta adresi ya da telefon numarasıyla da kaydolabiliyor.

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Instagram Direct uygulaması nedir?

Meta’nın duyurusuna göre Direct, yakın arkadaşlarla yapılan yazışmalar için ayrılmış bir alan olarak konumlandırılıyor. Akış, Reels ve hikayeler gibi bölümler uygulamada yer almıyor, açılış ekranında doğrudan mesaj kutusu bulunuyor.

Uygulamada Instagram’ın mesaj kutusundan tanıdık gelecek araçlar da var. Kullanıcılar sohbetlerin içinde çizim yapabiliyor, kendi çıkartmalarını oluşturabiliyor ve her sohbete ayrı bir tema atayabiliyor. Arkadaşların kısa durum güncellemelerini gösteren Notlar gelen kutusunun en üstünde yer alırken sesli yanıtlara kahkaha ya da su altı sesi gibi efektler eklenebiliyor.

Instagram hesabı olmadan kullanılabiliyor mu?

Direct’e iki farklı yoldan giriş yapılabiliyor. Instagram hesabı olanlar aynı kullanıcı adı ve şifreyle oturum açtığında mevcut sohbetleri yeni uygulamaya taşınıyor ve mesajlar iki uygulama arasında eşitleniyor. Böylece aynı sohbete hem Instagram’dan hem Direct’ten yanıt verilebiliyor.

Instagram hesabı olmayanlar ise e-posta adresi ya da telefon numarasıyla hesap açabiliyor. Bu hesaplar daha kapalı çalışıyor. Yalnızca rehberdeki kişiler sohbet başlatabiliyor ya da kullanıcıyı bir gruba ekleyebiliyor. Yeni bir kişi eklemek için onun kullanıcı adını eksiksiz yazmak ya da QR kodunu yüz yüze taratmak gerekiyor.

Genç kullanıcılar için hangi önlemler var?

Meta, uygulamada başından itibaren güvenlik önlemleri bulunduğunu belirtiyor. Direct’te yalnızca rehberdeki ya da zaten bağlantılı olunan kişiler sohbet başlatabiliyor. Kullanıcılar istedikleri kişiyi şikayet edebiliyor, engelleyebiliyor, kısıtlayabiliyor ya da kişilerinden çıkarabiliyor.

Uygulamayı kullanmak için en az 13 yaşında olmak gerekiyor. Meta, 13 yaşından küçük olduğundan şüphelendiği hesaplardan yaş doğrulaması isteyecek, yaşı doğrulanmayan hesapları ise silecek. Ebeveynler gözetim araçlarıyla çocuklarının kimlerle yazıştığını görebiliyor ve günlük süre sınırı koyabiliyor. Instagram hesabıyla giriş yapan genç kullanıcılar de Genç Hesaplardaki mesajlaşma korumalarının aynısını Direct’te alıyor. Meta, geçtiğimiz hafta Instagram’da yaşını farklı gösteren gençleri yapay zekayla tespit eden sistemini de Türkiye dahil dünya geneline yaymıştı.

Direct diğer ülkelere ne zaman gelecek?

Meta, testi neden Türkiye ve Tayland’da başlattığını açıklamadı. Uygulamanın diğer ülkelere ne zaman açılacağına dair bir tarih de verilmedi. Şirket yeni uygulama ve özelliklerini sık sık sınırlı sayıda ülkede deneyip sonuçlarına göre genişletiyor, bu nedenle Direct’in kapsamı test sürecinin sonucuna göre şekillenecek.

Instagram bu fikri ilk kez denemiyor. Şirket 2017’de yine Direct adını taşıyan ayrı bir mesajlaşma uygulamasını birkaç ülkede test etmiş, 2019’da uygulamayı kapatıp mesajlaşmayı ana uygulamaya geri taşımıştı. Yeni denemenin farkı ise uygulamanın Instagram hesabı olmayanlara da açık olması. Engadget’ın hatırlattığına göre Instagram’ın başındaki Adam Mosseri, mesajlaşmanın uygulamanın en çok kullanılan özelliği olduğunu sık sık dile getiriyor. Direct ile birlikte Meta’nın WhatsApp ve Messenger’ın yanında aynı kullanıcılara seslenen üçüncü bir mesajlaşma uygulaması olacak, şirket bu uygulamaların nasıl bir arada konumlanacağını henüz açıklamadı.