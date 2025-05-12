iOS 18.5 resmen yayınlandı: İşte güncelleme ile gelen yenilikler

Apple, iOS 18.5 güncellemesini kararlı sürümüyle kullanıcılara sundu.

Yeni güncelleme büyük yenilikler sunmasa da bazı ince ayarlar, küçük yenilikler, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri sunuyor.

Apple ayrıca iPadOS 18.5, macOS 15.5 Sequoia, watchOS 11.5, tvOS 18.5 ve visionOS 2.5 güncellemelerini de yayınladı.

Teknoloji devi Apple bugün yeni yazılım güncellemeleri ile karşımıza çıktı. Uzun süredir büyük bir heyecanla beklenen iOS 18.5 ve iPadOS 18.5’in kararlı sürümleri bu akşam resmen kullanıma sunuldu. Güncellemeler şu anda uyumlu cihazlara indirilmeye hazır durumda.

Bugün yayınlanan yeni yazılım sürümleri, RC versiyonları ile yapılan olağan test sürecinden sonra yayınlanıyor. Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC25) daha önemli duyuruların yapılması beklenirken; bu güncellemeyle beraber sistem kararlılığı ve hata düzeltmelerine özel olarak odaklanılıyor.

iOS 18.5 ile gelen yeni özellikler

iPhone ve iPad cihazları için yayınlanan yeni güncelleme sürümleri, önceki 22E252’nin yerini alan 22F76 sürümüyle karşımıza çıkıyor. iOS 18.5 ve iPadOS 18.5’in getirdiği yenilikler kullanıcı deneyiminde büyük değişikler sunmuyor. Fakat yine de hedefli ince ayarlar getiriyor.

Mail uygulaması için mesajların gönderene göre gruplandırılmasını devre dışı bırakma ve kişi fotoğraflarını gizleme olanağı sağlayan seçenekler entegre edildi. Bu yenilik, yazılımın önceki nesillerine daha yakın bir arayüz olanağı sunuyor.

Ayarlar bölümünde AppleCare başlığı altında artık sizi hizmetle ilgili detayları keşfetmeye davet eden yeni bir başlık yer alıyor. Ayrıca her cihazın kartında aktif AppleCare kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

Bu yeni yazılım paketlerinin kurulumuna devam edilmesinin temel nedenlerinden biri genel güvenliğin güçlendirilmesi oluyor. Apple her zamanki gibi iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 ile giderilen çok sayıda güvenlik açığını ayrıntılı olarak açıklayan teknik dokümanlar yayınladı.

Sunulan düzeltmeler, bilinen siber tehditlere karşı daha fazla koruma sağlamayı amaçlayan işletim sistemlerinin çeşitli bileşenlerini etkiliyor. Cihazlarınızı en son yazılım sürümleriyle güncel tutmanın güvenlik konusunda önemli bir hamle olacağını hatırlatmakta fayda var.

iOS 18.5 veya iPadOS 18.5 için “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Şimdi Güncelle” adımlarını sırasıyla takip etmeniz gerekiyor. Güncellemeyi yapabilmek için cihazın en az yüzde 50, şarj cihazına bağlı ise en az yüzde 20 oranında pil şarjına ihtiyacı olduğunu belirtelim.

macOS, watchOS, tvOS ve visionOS için de yeni güncellemeler geldi

Masaüstü ortamı tarafında Apple, 24F74 yapı numarasıyla macOS 15.5 Sequoia’yı kullanıma sundu. Mac için hazırlanan bu güncellemenin amacı mobil cihazlar için hazırlanan güncellemeyle aynı olduğu belirtiliyor.

Güvenliğin güçlendirilmesi ve genel performansın optimize edilmesine vurgu yapılıyor. Gelecekteki işletim sistemi sürümlerinin duyurularının yaklaşması göz önüne alındığında, büyük etki yaratacak yeni özelliklerin olmaması anlaşılabilir bir durum olarak değerlendirilebilir.

Son olarak Apple’ın iPhone, iPad ve Mac için bu güncellemelerin yanı sıra watchOS 11.5, tvOS 18.5 ve visionOS 2.5’i de yayınladığını hatırlatalım.