iPhone 15 Pro titanyum tasarımıyla tanıtıldı

Apple her yıl olduğu gibi yine Eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlik ile yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini sahneye çıkardı. Serinin standart modelleri olan iPhone 15 ve iPhone 15 Plus seçenekleri dikkat çekici özellikleriyle resmen duyuruldu. Hemen arkasından ise daha güçlü bir performans ve daha sağlam bir malzeme yapısı sunan iPhone 15 Pro hayranlarıyla buluşturuldu.

Apple’ın performans canavarı akıllı telefonu, daha güçlü ve hafif titanyum tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Yeni bir aksiyon düğmesi sunan cihaz, aynı zamanda mobil fotoğrafçılar için de iyileştirilmiş bir kamera performansı getiriyor. Öte yandan cihazda ileri seviye performans ve mobil oyunlarda verimli bir deneyim adına Apple A17 Pro işlemcisine yer veriliyor. İşte iPhone 15 Pro’nun tasarımı, teknik özellikleri, satış fiyatı ve diğer tüm merak edilen ayrıntıları…

iPhone 15 Pro özellikleri

Ekran: 120 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

İşlemci: Apple A17 Pro

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (3x yakınlaştırma)

Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS

İşletim sistemi: iOS 17

Apple en son nesilde başlatılan geleneğin devamı olarak iPhone 15 Pro’da standart modellere göre daha fazla yeni özellik getiriyor. Buna bir örnek olarak cihazın daha hafif bir yapıya sahip olduğu ve aynı zamanda titanyum yapısıyla daha güçlü olduğunun altı çiziliyor. Şirket, bu modelin önceki nesle kıyasla yüzde 10 oranında daha hafif olduğunu bildiriyor.

6,1 inç Super Retina XDR OLED ekranla karşımıza çıkan iPhone 15 Pro, serinin standart modellerinde de yer alan Dinamik Ada tasarımını ön panelde karşımıza çıkarıyor. ProMotion teknolojisi dahilinde Her Zaman Açık Ekran modu ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı yer alıyor. Öte taraftan tasarım konusunda önemli bir adım atan şirket, artık susturucu anahtarının yerini alan bir işlem düğmesi sunuyor. Bununla beraber kullanıcıların sessiz işlevi, el fenerini etkinleştirme, kamerayı çalıştırma ve hatta yeni bir uygulamayı başlatma gibi işlemler için bu düğmeyi kullanabileceği belirtiliyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Apple A17 Pro çipiyle çalışan iPhone 15 Pro’nun RAM kapasitesi şimdilik bilinmese de cihaz 1 TB’a kadar dahili depolama alanına izin veriyor. USB-C bağlantı girişini destekleyen cihaz, Ray Tracing ile hızlı dosya aktarımına da imkan sağlıyor. Kamera noktasında ise cihaz 48 MP ana kamerayla gelirken, buna ek olarak 12 MP ultra geniş açılı lens, 12 MP telefoto lens ve 12 MP selfie kamerası sunuluyor.

iPhone 15 Pro fiyatı

22 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 29 Eylül tarihinde resmi satışları başlayacak iPhone 15 Pro’nun Türkiye fiyatı 64 bin 999 TL’den başlayan rakamlarla ülkemizde alıcılara hitap edecek.