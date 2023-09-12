iPhone 15 Pro Max: Apple’ın en güçlü telefonu tanıtıldı

Apple bugün bir dizi yeni ürünü ile hayranları karşısına çıktı. Şirket, geleneksel olarak Eylül ayında gerçekleştirdiği amiral gemisi akıllı telefon lansmanı etkinliğinin bu yılki ayağında iPhone 15 serisini hayranlarıyla buluşturdu. Serinin standart modeli iPhone 15, daha büyük bir ekran deneyimi sunan iPhone 15 Plus ve titanyum tasarımıyla dikkat çeken iPhone 15 Pro modelinin ardından serinin en güçlü ve son cihazı olan iPhone 15 Pro Max tanıtıldı.

Apple’ın yüksek performans vaat eden ve serinin en güçlü seçeneği olarak lanse edilen yeni telefonu, tıpkı iPhone 15 Pro’da da karşımıza çıktığı gibi titanyum tasarımla geliyor. Bu sayede eski nesle oranla yüzde 10 daha hafif bir yapıya kavuşan model, aynı zamanda düşme ve çarpma gibi olası tehlikelere karşı daha sağlam bir yapı sunuyor. Yan tarafta yeni bir aksiyon düğmesiyle kullanıcılara pratik bir kullanım vaat eden cihaz, Dinamik Ada tasarımını sürdürüyor ve serideki diğer modellerde olduğu gibi Lightning girişi yerine USB-C standardını destekliyor.

iPhone 15 Pro Max özellikleri

Ekran: 120 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

120 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (5x yakınlaştırma)

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (5x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS

5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS İşletim sistemi: iOS 17

6,7 inç Super Retina XDR OLED panel ile gelen yeni iPhone modeli, 120 Hz yenileme hızı ile birlikte olağanüstü bir akıcı ekran deneyimine ulaşıyor. Titanyum malzeme yapısıyla daha sağlam bir yapıya bürünen telefon, yan tarafa eklenen yeni aksiyon düğmesiyle kullanıcılara hızlı ve pratik çözümler vaat ediyor. Bunlar arasında telefonu sessize alma, el fenerini çalıştırma, kamera açma ve yeni uygulamaları başlatma gibi fonksiyonlar yer alıyor.

Apple A17 Pro işlemciden güç alan iPhone 15 Pro Max, dört farklı depolama alanı seçeneği sunuyor. 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolamaya yer veriliyor. Fakat şimdilik ne yazık ki cihazın RAM kapasitesi ve pil gücü hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

48 MP ana kamera ile mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir çekim kalitesi sunan iPhone cihazı, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 5x yakınlaştırma desteğine sahip 12 MP telefoto lensten yararlanıyor. Ön kısımda ise Dinamik Ada tasarımı içerisinde 12 MP selfie kamerası bulunuyor.

iPhone 15 Pro Max fiyatı

Natürel, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya çıkan iPhone 15 Pro Max’in Türkiye fiyatı 76 bin 999 TL’den başlayan rakamlarla alıcılara hitap ediyor. Cihazın en yüksek depolama seçeneği olan 1 TB’lık sürümü ise 92 bin 999 TL’ye varan fiyatlarla listeleniyor. Cihaz 22 Eylül’de ön siparişe açılırken, teslimat tarihi ise 29 Eylül olarak belirtiliyor.