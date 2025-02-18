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    iPhone 17 sızdı: Google Pixel benzeri tasarım doğrulandı

    Google Pixel modellerine benzer bir tasarım ile karşımıza çıkacak iPhone 17 serisinden yeni detaylar ortaya çıktı.
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • iPhone 17 serisinin radikal bir tasarım değişikliğiyle karşımıza çıkacağı söyleniyor.
    • Farklı kaynaklardan gelen üst üste raporlar, Apple'ın Google Pixel modellerine benzer bir tasarıma gideceğine işaret ediyor.

    iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin özellikle de kamera konusunda büyük bir tasarım değişikliğine gideceği söyleniyor. Apple telefonları son birkaç yıldır tasarım konusunda oldukça durağan kaldı. Nesiller arasında ne yazık ki çok az değişiklik görüldü. Ancak iPhone’ların gelecek serisinde son derece radikal ve keskin bir dönüşüm gerçekleştirileceği vurgulanıyor.

    Bu yılın Eylül ayında piyasaya çıkacak iPhone 17 serisinin tasarım konusunda Google Pixel modellerine benzer bir görünüme sahip olacağı iddia ediliyor. Digital Chat Station’a göre şirket köklü bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor. Burada en belirgin değişimin kamera diziliminde olacağı söyleniyor.

    iPhone 17 nasıl görünecek?

    iPhone 17 Air olarak adlandırılacak ultra ince tasarımlı modelin, kameraların yatay bir çubuk şeklinde hizalanmış olması bekleniyor. iPhone 17 Pro modelleri ise benzer bir çıtayı benimseyecek. Fakat boyut olarak elbette daha büyük olacak. Bu konfigürasyon, kameraların bulunduğu mevcut kare ada görünümünün terk edileceğine işaret ediyor.

    iPhone 17 serisi modelleri ile ilgili şimdiye kadar birçok söylenti ortaya çıktı. Apple şimdiye kadar herhangi biri hakkında yorumda bulunmadı. Şu anda bu cihazlarla alakalı doğrulanmış hiçbir ayrıntı mevcut olmasa da bu sızıntıların artan sıklığı, iPhone 17 serisinde iPhone 15 ile iPhone 16 arasındaki sıçramadan çok daha önemli bir tasarım değişikliğinin gerçek olma olasılığını bizlere gösteriyor.

    iPhone 17 tasarımı
    iPhone 17 CAD render’ı / Kaynak: Majin Bu

    Yeni kamera düzenine ek olarak, iPhone 17 Pro için kavisli kenarlara olası bir dönüş söylentileri de mevcut. Majin Bu’nun X’te paylaştığı bir CAD render’ı, Google’ın Pixel telefonları için benimsediği çözüme benzer şekilde yatay olarak uzatılmış bir kamera modülünü öneren koruyucu bir kılıf gösteriyor.

    Apple, 2024’te piyasaya çıkan iPhone 16 serisinin devamı niteliğindeki iPhone 17 modellerini bu yılın Eylül ayında karşımıza çıkaracak. Bu yılki etkinliğin özellikle ilgi çekici olması bekleniyor.

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    Şirket temel Pro ve Pro Max modellerine ek olarak, daha ince bir tasarıma sahip yeni bir iPhone 17 Air modelini tanıtmayı planlıyor. “Plus” modelinin yerine geçecek bu cihaz. Samsung’un ultra ince rakibi Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet etmeye hazırlanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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