iPhone 17 Air konsepti zarif tasarımıyla gözler önüne serildi

Apple bu yılın son çeyreğinde ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air modelini piyasaya tanıtacak.

Merakla beklenen cihaz için geri sayım başlarken, söylentiler de her geçen gün artmaya devam ediyor.

iPhone 17 Air için yayınlanan bir konsept videosu, cihazın önemli bazı detaylarını gözler önüne seriyor.

Teknoloji devi Apple’ın iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini zenginleştirebilecek ve kalınlık anlamında Galaxy S25 Edge’e doğrudan rakip olabilecek ultra ince bir model olan iPhone 17 Air hakkında bir süredir söylentiler dolaşıyor. Yakın zamanda yayınlanan bir konsept görsel, cihazın nasıl görünebileceğine dair bizlere önemli fikirler veriyor. Aynı zamanda daha önceki söylentilerle örtüşen bazı temel özellikleri de gözler önüne seriyor.

WEIS Studio tarafından kısa bir kliple paylaşılan konsept, eldeki cihazın tasarımını ön plana çıkarıyor. iPhone 17 Plus’ın yerini alacak olan model, serideki “Plus” dönemini sona erdirecek ve “ultra ince telefon” trendini erkenden yakalayacak gibi görünüyor. İşte ortaya çıkan konseptin detayları…

iPhone 17 Air konsepti göz alıcı bir tasarım sunuyor

Ana detaylar arasında Google Pixel serisindekine benzer şekilde yuvarlatılmış kenarlara sahip yatay arka fotoğraf çubuğunun tanıtılmasıyla birlikte son derece azaltılmış bir kalınlık öne çıkıyor. Bu modülde flaşla desteklenen tek bir arka kameranın yer alması bekleniyor. Yayınlanan konsept videosunda ortaya çıkan bir diğer ilginç detay ise ön tarafta Dinamik Ada’nın bulunması oluyor.

Apple, iPhone 17 Air’ın teknik özellikleri ile ilgili şimdilik resmi bir bilgi paylaşmadı. Analist Mark Gurman, merakla beklenen modelin iPhone 16 Pro’ya kıyasla 2 mm azaltılmış bir kalınlıkla piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. 16 Pro 8,25 mm ölçüyor. Fakat diğer sızıntılar 17 Air için 5,5 mm’lik rekor bir kalınlıktan da söz ediyor.

Öte yandan iPhone 17 Air’ın geleneksel iPhone’lara göre daha uygun fiyatlı olabileceğine dair söylentiler de mevcut. Cihaz özellikle de maliyetleri sınırlamak için bazı tavizler veren, rafine tasarımlı bir ürün sunmayı amaçlayan bir stratejiyle karşımıza çıkabilir.

Son olarak Apple, merakla beklenen bir başka cihazı daha yakın zamanda tanıtmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatlı iPhone SE 4 modeli için geri sayım başladı.

Son gelen bilgilere göre lansman, Apple CEO’su Tim Cook tarafından onaylanan bir etkinlik ile 19 Şubat’ta karşımıza çıkabilir. Bu etkinlikte şirketin ayrıca ikinci nesil AirTag takip cihazı ve M4 çipli yeni MacBook Air modellerini de tanıtacağı iddia ediliyor.