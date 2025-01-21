iPhone 17 görüntüsü sızdı: Google Pixel benzeri tasarımla gelebilir

iPhone 17'nin prototip görüntüsü internete sızdı.

Eylül ayında tanıtılacak amiral gemisi telefonun radikal bir tasarım değişikliği gösterebileceği söyleniyor.

Sızdırılan görüntüye göre cihaz Google Pixel benzeri bir arka kamera setiyle gelebilir.

Teknoloji devi Apple bu yılın son çeyreğinde yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi akıllı telefon modellerini piyasaya sunacak. Heyecanla beklenen seri artık gelenek olduğu üzere dört modelden oluşacak. Bu modeller iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve son olarak iPhone 17 Plus’ın yerini alan iPhone 17 Air olacak. Merakla beklenen modeller önemli sürprizlerle karşımıza çıkacak.

Başta yapay zeka odaklı işlevler olmak üzere çok sayıda yeniliğe ev sahipliği yapması beklenen iPhone 17 modelinin yeni bir görüntüsü internete sızdı. Güvenilir bir kaynaktan gelen bu görüntü büyük dikkat topladı. Sızdırılan fotoğrafta yer alan Apple telefonunun “tanıdık” bir tasarıma sahip olabileceği anlaşıldı.

iPhone 17 serisi Pixel 9 benzeri bir tasarıma sahip olabilir

@MajinBuOfficial tarafından X platformundan paylaşılan görüntüde, iPhone 17 olduğu iddia edilen bir cihazın Google Pixel modellerine oldukça benzer bir tasarıma sahip olabileceği dikkat çekti. Pixel 9 serisi ile birlikte hayatımıza giren tasarım anlayışının Apple tarafından da uygulanabileceğine işaret edildi.

Majin Bu’ya göre paylaşılan bu görüntü, sol üst tarafta bir ana kamera sensörü ve diğer tarafta ek kamera ya da flaş için bir açıklık bulunan iPhone 17’nin arkasını gösteriyor. Görüntüde dikkat çeken önemli unsurlardan bir tanesi, Pixel telefonlardaki ile neredeyse aynı olan dikey kamera modülü oluyor. Bu radikal değişikliğin önceki söylentilerle de tutarlı olduğunu belirtmekte fayda var.

Fakat yine de görselin kaynağı, bu görüntünün doğruluğunu garanti edemeyeceğini, zira bunun yalnızca bir Apple prototipinden ibaret olduğunu dile getiriyor. Şirketin şu anda bu tasarımı test ettiği ifade edilirken, bunun doğrulanmış ve yüzde yüz olarak iPhone 17 tasarımı olmayabileceği vurgulanıyor.

Aynı zamanda Apple’ın yeni akıllı telefonlarının arkasında en az iki sensörü yan yana hizaladığını da ekleyelim. Bilmeyenler için basit ama kritik bu karar, Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı için derinlik efektli uzamsal videolar kaydedilmesine imkan sağlıyor.